Сім осіб загинуло внаслідок пожежі в центрі Москви.

За попередньою версією, причиною стала несправність електрообладнання, утім коментатори вважають, що це був підпал і навіть звинуватили Захід

 

 

Щонайменше семеро людей загинуло внаслідок пожежі на квітковому складі в центрі Москви. Про це повідомив інформаційний портал Фонтанка.ру з покликом на джерело в екстрених службах російської столиці. Пожежа спалахнула в неділю ввечері, 20 листопада, у двоповерховому цегляному складському будинку, розташованому на Комсомольській площі.

 

Площа загоряння становила 2,5 тисячі квадратних метрів. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише опівночі. На ранок 21 листопада пожежники, які працюють на розборі завалів, виявили тіла семи загиблих.

 

Російське інформаційне агентство ТАСС із покликом на екстрені служби повідомило, що причиною загоряння стала несправність електричного обладнання. «За попередньою версією, несправність електронагрівального приладу та аварійний режим роботи електромережі», – розповів співрозмовник агентства.

 

За фактом пожежі Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за частиною 3 статті 238 КК (виконання робіт або надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки). У відомстві назвали причинами займання, окрім  «порушення правил пожежної безпеки» ще й  «неналежне зберігання товарів».

 

Утім читачі в коментаторах під новиною, висловлюють переконання, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Декотрі навіть звинуватили Захід:

 

«Квіти спалахнули самі чи бензинчику хлюпнули конкуренти?»

 

«Панове, як? За останні роки країною прокотилася хвиля пожеж із загиблими, у в'язницю саджають власників будівель, пожежні перевірки ходять безперервно, змушують платити купу грошей за всякі сигналізації і все одно... Що ще треба підкрутити в цій консерваторії».

 

«Порожня бетонна будівля палала наче в ній через трубу розпорошували бензин. Як ніяк у 21 столітті вже живемо. Багато чого Захід може зробити та робить».

21.11.2022

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