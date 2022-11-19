Сьогодні застосовують планові відключення електроенергії.

 

За рішенням «Укренерго», сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовувати планові відключення. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

«Реальність така, що всім потрібно бути готовими до можливих відключень електроенергії, у тому числі без попередження і довготривалих. Через ракетні удари ситуація в енергосистемі дуже складна. Мусимо скласти і цей тест на стійкість», – написав він.

 

Козицький зазначив, що деякі магазини можуть вмикати зовнішнє освітлення та рекламу, оскільки використовують генератори чи інші альтернативні джерела живлення. 

 

Як пояснили у Львівобленерго, якщо на лінії електропередачі є об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, то відключень там не буде. Причина зрозуміла – не можна залишити без живлення критично важливі для життя області об‘єкти, відповідно електроенергія буде і в частини споживачів, які підключені до цієї лінії.

19.11.2022

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