Сьогодні застосовують планові відключення електроенергії.

За рішенням «Укренерго», сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовувати планові відключення. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Реальність така, що всім потрібно бути готовими до можливих відключень електроенергії, у тому числі без попередження і довготривалих. Через ракетні удари ситуація в енергосистемі дуже складна. Мусимо скласти і цей тест на стійкість», – написав він.

Козицький зазначив, що деякі магазини можуть вмикати зовнішнє освітлення та рекламу, оскільки використовують генератори чи інші альтернативні джерела живлення.

Як пояснили у Львівобленерго, якщо на лінії електропередачі є об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, то відключень там не буде. Причина зрозуміла – не можна залишити без живлення критично важливі для життя області об‘єкти, відповідно електроенергія буде і в частини споживачів, які підключені до цієї лінії.