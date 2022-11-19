269-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:14 Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов не виключає, що війна проти України може закінчитися до кінця весни наступного року. Про це Гаврилов сказав у інтерв'ю британському телеканалу Sky News. "Усередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця", – заявив він. Відповідаючи на питання про перспективу деокупації Криму, замміністра згадав про феномен "чорного лебедя". "Трапляється подія, несподівана для розрахунків, котру ніхто не очікував. Я вважаю, що Росія може зіткнутися з "чорним лебедем" всередині країни. Це може посприяти нашому успіху", – пояснив Гаврилов. Відповідаючи на уточнювальне запитання, посадовець зазначив, що "чорним лебедем" може бути зникнення Владіміра Путіна – фізичне або політичне.

14:49 Литовці назбирали $250 тисяч на другий морський безпілотний апарат для України. Ініціатори зборів присвоїли своїй серії безпілотників назву PEACE. Отож перший безпілотник називатиметься "PEACE Дец", другий буде "PEACE Да".

14:21 За чотири місяці дії візового режиму з РФ право на в’їзд в Україну отримали 10 росіян, відповіло Міністерство закордонних справ на запит hromadske.

13:22 Якщо на території Польщі знайшли уламки ракети С-300, то важко уявити інший варіант, окрім як роботу протиповітряної оборони України; але тут важко уявити також варіант, щоб українська протиповітряна ракета залетіла на територію Польщі, а ракета, яку вона мала б збити, не залетіла, – прокоментував інцидент з вибухом в польському Переводові сумнів завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак: "Припускаю, що Росія не хотіла б подальшого загострення, принаймні, більшість російського керівництва. А з іншого боку, ми бачимо, що в заявах країн НАТО немає страху, але вони не хочуть йти на ескалацію. Мені здається, що навіть якщо там виявили російську ракету, вони не вважають, що ця атака була свідомою і цілеспрямованою, а сприймають це як випадковість. Можливо, це і не випадковість, але далі ми вже будемо говорити про різні конспірологічні версії, які наразі не підтверджуються фактами."

Схоже на те, вважає експерт, що зараз в російському керівництві відбувається складний процес вибору між поступовим виходом із війни і звільненням території та посиленням конфронтації: "Я не виключаю того, що з боку НАТО є такий настрій - не створювати жодних приводів для подальшої ескалації, щоб дати Росії можливість вийти з війни, бо дану ситуацію вони не вважають небезпечною. Я тільки так можу пояснити всі ці незрозумілі заяви про українську ракету і жодного слова про російську ракету"

12:23 Українські правоохоронці вилучили в будівлі Головного управління Нацполіції Херсонщини повний перелік зрадників, котрі служили у "поліцаях", – виявили "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области", а також повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів. Державне бюро розслідувань наводить декілька позивних – Дукаліс, Кобра, Джокер, Кілер, Купець, Мать, Вано. "«Вано» – це колишній співробітник ГУНП в Херсонській області, якому вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Відомо, що він особисто, спільно з представниками окупаційної влади та військовими РФ, брав участь в обшуках у співробітників поліції та вилученні наявної у них вогнепальної зброї та боєприпасів. За прагнення до служби він отримав звання майора та посаду заступника начальника відділу управління. Йому навіть видали грамоту з двоглавою куркою за високі результати роботи. Ця нагорода була присвячена до 104-ої річниці створення карного розшуку РФ", – повідомили у ДБР.

12:09 З Києва до Херсона прибув перший потяг з початку війни. У визволене від окупантів місто приїхали 200 пасажирів, які придбали квитки “до перемоги”, повідомляє видання "МІСТ". У складі потягу є й поштовий вагон, котрий привіз у Херсон листи та посилки.

11:51 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні до конгресу Пан’європейського союзу, що Росія не готова до переговорів, а можливу паузу планує використати для подальшої агресії. "Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо ми дозволимо Росії отримати паузу зараз, то Путін створить із замороженого конфлікту гігантську бомбу уповільненої дії в центрі Європи, готову вибухнути в будь-який момент. Для Європи було б стратегічною помилкою прагнути такого результату", – сказав очільник МЗС, згідно з "Укрінформом". Кулеба закликав партнерів не пропонувати "іти на компроміси з нашою свідомістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом". "Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою. Ми в Україні переживаємо величезний біль і як ніхто інший хочемо миру. Але ми також знаємо, що такі війни, як ця, повинні закінчуватися перемогою добра над злом. Давайте працювати разом для досягнення цієї мети", – наголосив він.

11:48 Останнім часом за допомогою публічних та непублічних заяв Китай при його двоїстій позиції у питанні про війну Росії в Україні сформулював чітку позицію: застосування ядерної зброї – і навіть розмови про це – неприпустимі, сказав в інтерв'ю Financial Times президент Франції Емманюель Макрон після саміту в Індонезії, і додав: "Таке нагадування винятково корисне. Китай має важливу роль у тиску на Росію".

11:39 Росія шукає короткого перемир’я, щоб відновити сили, заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Halifax International Security Forum:

“Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового затишшя – паузу, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію. Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси неминуче призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії”.

11:12 У районі Бахмута Донецької області Збройні сили України за допомогою норвезького комплексу NASAMS збили новітній російський винищувач Су-35, повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

11:06 На окупованій території Луганщини, в Новоайдарі, зафіксоване переміщення окремих підрозділів російських військ, які перекинули з херсонського напрямку, повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

10:54 Росіяни обстріляли об'єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі. "Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхові будинки, в яких проживає понад 17 тисяч абонентів", – повідомила обласна адміністрація.

10:48 Україна планує виробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО. "Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння", – повідомили в "Укроборонпромі".

10:23 Нині у всіх регіонах України будуть застосовуватися планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються, повідомило Укренерго. Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

16 листопада 2022 року Росія здійснила найбільший в історії випуск боргових зобов'язань за один день, залучивши 820 млрд рублів (13,6 млрд дол. США). Це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну. Задекларовані витрати Росії на "національну оборону" на 2023 рік заплановані на рівні приблизно 5 трильйонів рублів (84 мільярди доларів США), що більш ніж на 40% перевищує витрати попереднього заявленого 2021 року проєкту бюджету на 2023 рік. Випуск боргових зобов'язань є дорогим у періоди невизначеності. Обсяг цього аукціону з високою ймовірністю вказує на те, що Міністерство фінансів Росії сприймає поточні умови як відносно сприятливі, бо очікує ще більш невизначеного фінансового середовища в наступному році.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 83 880 (+420) осіб, танків – 2885 (+6) од., бойових броньованих машин – 5815 (+7) од., артилерійських систем – 1867 (+2) од., РСЗВ – 393 (+0) од., засобів ППО – 209 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+0) од., крилатих ракет – 480 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4368 (+2) од., спеціальної техніки – 161 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

84,4% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

33,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

72,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

60,6% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,3% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

14,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області. За минулу добу ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, і Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Благодатне, Времівка і Вугледар на Донеччині та Кам’янське Запорізької області; на Криворізькому напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Милове та Червоний Маяк; на Херсонському напрямку – з танків та артилерії, в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам’янки, Чорнобаївка та міста Херсон. За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких – нещодавно мобілізовані. Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.

07:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські посадовці готуються до подальших прихованих мобілізаційних заходів, хоча триває осінній призов, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження якості мобілізованих та призваних військовослужбовців.

• Міжнародне агентство з атомної енергії оголосило, що не визнає незаконного захоплення Росією Запорізької атомної електростанції та незаконної анексії інших окупованих українських територій, що стало різкою ескалацією риторики МАГАТЕ.

• На відеозаписі, поширеному в соціальних мережах 18 листопада, видно, як російський солдат відкриває вогонь по українцях, коли інші російські солдати здаються в полон.

• Російські війська укріплювали тилові райони в Луганській області та намагалися повернути втрачені позиції в той час, як українські війська продовжували контрнаступальні операції на лінії Сватове–Кремінна.

• Російсько-терористичні війська продовжували обмежені наземні штурмові дії поблизу Бахмута й Авдіївки, а також на заході Донецької області.

• Російські окупаційні чиновники та військове керівництво, схоже, все більше занепокоєні подальшими українськими контрнаступальними операціями на півдні України.

• Росія продовжує стикатися з надзвичайно низьким моральним духом і слабкою дисципліною серед своїх військ на тлі триваючої внутрішньої реакції на часткову мобілізацію.

• Російські окупаційні посадові особи та сили продовжували посилювати фільтраційні заходи на окупованих Росією територіях в Україні та підривати українську національну ідентичність.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":