Прокуратура Швеції підтвердила, що вибухи на "Північних потоках" були диверсією.

На місці інциденту виявлено сліди вибухових речовин.

Дані розслідування щодо інцидентів на газогонах «Північний потік-1» і «Північний потік-2», які проводить прокуратура Швеції, вказують на диверсію. Про це в п'ятницю, 18 листопада, повідомила шведська газета Svenska Dagbladet з покликом на слова прокурора Матса Люнгквіста (Mats Ljungqvist), який веде поточне попереднє розслідування вибухів на газопроводах.

«Учасники розслідування підтвердили, що на газогонах у Балтійському морі відбулася поважна диверсія. Під час огляду місця інциденту виявлено сторонні предмети. Проведені аналізи показують сліди вибухівки на кількох знайдених сторонніх предметах. Окрім того, в ході огляду місця події було задокументовано сам район та великі пошкодження газопроводів унаслідок вибухів. Розслідування триває», – йдеться у пресрелізі відомства.

Матс Люнгквіст зазначив, що наразі прокуратура не може надати детальнішої інформації. «Для подальшої роботи з попереднім розслідуванням і для різноманітної поточної співпраці важливо, щоб ми могли працювати в спокої та тиші», – пояснив він.

Нагадаємо, що 26 вересня у Балтійському морі відбулися витоку газу на обох нитках газогону «Північний потік-1» та на одній із ниток «Північного потоку-2». Версія про диверсію стала головною. Багато експертів звинуватили в саботажі саме Росію, яка таким чином хотіла уникнути багатомільярдних штрафів за припинення виконання договорів із постачання газу до Європи.