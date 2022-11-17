Нетаньягу й Ердоган порозмовляли вперше за дев'ять років.

Політики торкнулися, зокрема, й теми російсько-української війни.

Евентуальний майбутній прем'єр-міністр Ізраїлю, лідер коаліції, яка перемогла на останніх виборах, Біньямін Нетаньягу і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан вперше з 2013 року провели телефонну розмову. Про це повідомила ізраїльська газета Haaretz із покликом на пресслужбу партії «Лікуд». Сторони домовилися розпочати новий етап у відносинах між країнами.

За інформацією видання, турецький президент Ердоґан зателефонував Нетаньягу й привітав його блок із перемогою на виборах. «Обидва лідери домовилися спільно розпочати нову еру у відносинах між Туреччиною та Ізраїлем», – повідомляє пресслужба «Лікуд». Політики також «обговорили шляхи істотного зміцнення економічних і політичних відносин між країнами».

Нетаньягу висловив Ердоґану співчуття у зв'язку зі загибеллю людей внаслідок нещодавнього теракту в Стамбулі та запропонував допомогу Ізраїлю у боротьбі з тероризмом. Турецький президент, своєю чергою, висловив співчуття у зв'язку зі загибеллю ізраїльтян під час теракту в Аріелі.

Співрозмовники теж зачепили тему російсько-української війни. За інформацією видання, Нетаньягу високо оцінив «посередницькі зусилля Туреччини в російсько-українському конфлікті», назвавши їх «важливими для всього світу».

Видання нагадує, що на початку листопада Ердоган заявив, що незалежно від результатів виборів до Кнесету він хотів би, щоб відносини Туреччини та Ізраїлю, «як і раніше, базувалися на взаєморозумінні, спільних інтересах та інтересах усього реґіону».