265-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:04 Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції про репарації у зв’язку з російською агресією проти України. "На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні підтримана – щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, – це тепер частина міжнародно-правової реальності. Другу резолюцію –для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали", – сказав Зеленський.

10:29 Європейський Союз розпочав перегляд майбутніх відносин із Росією, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель представив міністрам закордонних справ ЄС нову концепцію, яка, зокрема, полягає в:

• ізоляції Росії на міжнародному рівні, введенні та здійсненні непереборних обмежувальних заходів проти Росії, щоб не дати їй вести війну;

• забезпечення відповідальності шляхом притягнення Росії, виконавців та спільників до відповідальності за порушення міжнародного права та воєнні злочини, скоєні в Україні;

• підтримці України та інших сусідів ЄС, зокрема через політику розширення;

• зміцненні стійкості ЄС, у тому числі у сфері енергетичної безпеки та критичної інфраструктури, шляхом протидії кіберзагрозам та гібридним загрозам, маніпулюванню інформацією та втручанню з боку Росії;

• підтримці громадянського суспільства, правозахисників та незалежних медіа всередині та за межами Росії, одночасно усуваючи зростаючі загрози безпеці та громадському порядку в ЄС.

10:12 США розглядають можливість модифікації багатоцільового безпілотника Gray Eagle для постачання Україні, повідомляють джерела CNN. Зміни спрямовані на те, щоби можлива втрата безпілотників з їхніми «чутливими технологіями» була менш небезпечною. Такі модифікації збільшать ймовірність того, що цю зброю спрямують до України.

10:03 Президент України Володимир Зеленський у виступі перед учасниками G20 представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів:

1) радіаційна та ядерна безпека. Ніхто не має права шантажувати світ радіаційною катастрофою. 2) продовольча безпека. Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою. 3) енергетична безпека. Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності й стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії. 4) звільнення всіх полонених і депортованих. Ми маємо обʼєднатися заради єдиної реалістичної моделі звільнення полонених – «всіх на всіх». 5) виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. 6) виведення російських військ і припинення бойових дій. Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України, має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. 7) справедливість. Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування за рахунок російських активів усіх збитків, завданих цією війною. 8) це екоцид, потреба негайного захисту природи. Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу. 9) недопущення ескалації. Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проєкт договору Kyiv Security Compact і вже запропонували його партнерам. 10) фіксація закінчення війни. Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

09:43 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

До 12 листопада 2022 року російські військові майже напевно завершили виведення сил, які утримували територію на захід від Дніпра. Залишивши Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на азовському узбережжі "тимчасовою столицею" окупованого регіону. Росія, ймовірно, також передислокує військові командні пункти в район Генічеська. Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети і занепокоєння російського командування, що зміцнює свою оборону на півдні України. Він добре розташований для координації дій проти потенційних загроз для України як з боку Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплень з Криму. Крім того, наразі він перебуває поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.

09:31 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 82 080 (+710) осіб, танків – 2861 (+13) од., бойових броньованих машин – 5773 (+25) од., артилерійських систем – 1850 (+11) од., РСЗВ – 393 (+0) од., засобів ППО – 208 (+2) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2) од., крилатих ракет – 399 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4351 (+35) од., спеціальної техніки – 160 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

83,7% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

33,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

72,5% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

60,0% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

35,3% РСЗВ (з них 0,0% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

14,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка; на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області. На тимчасово окупованій території Луганської області ворог шукає залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. В населеному пункті Новоайдар російські загарбники, з метою уточнення інформації про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої «адміністрації» для уточнення даних. Підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників. В тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 13 і 14 листопада міністерство оборони Росії посилило заяви про російські територіальні завоювання в Донецькій області, ймовірно, щоб підкреслити, що російські війська активізують операції в Донецькій області після відходу з правого берега Херсонської області.

• Російські мілблогери використали візит Президента України Володимира Зеленського до Херсона 14 листопада, щоби критикувати російську військову потужність більш суттєво, ніж у попередні дні під час відходу Росії з правого берега Дніпра.

• Фінансист "Групи Ваґнера" Євгеній Прігожин продовжує утверджувати себе як дуже незалежний сталінський полководець у Росії, стаючи ще більш помітною фігурою в націоналістичній провоєнній спільноті.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на рубежі Сватове – Кремінна і зіткнулися з російськими військами в районі Білогорівки.

• Російські війська безуспішно намагалися відновити позиції на північному сході Харківської області.

• Російські війська активізували наступальні операції в Донецькій області та заявили, що завоювали територію навколо Бахмута та на південний захід від Донецька.

• Російські джерела стверджували, що українські війська здійснили невдалий рейд на Кінбурнську косу.

• Президент Росії Путін підписав додаткові укази, що уточнюють мобілізаційні протоколи та розширюють положення про призов до армії, ймовірно, у рамках постійних спроб посилити військові зусилля Москви.

• Російські окупанти продовжували здійснювати «евакуацію» та примусове переселення мешканців окупованих територій та докладали зусиль для переміщення окупаційних елементів подалі від Дніпра.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":