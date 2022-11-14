Байден та Сі Цзіньпін застерегли від застосування ядерної зброї в Україні.

Це була перша особиста зустріч двох лідерів із моменту вступу Байдена на посаду.

 

 

Президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін провели перемовини на острові Балі в Індонезії на марґінесі саміту G20. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на пресреліз Білого дому. Це була перша особиста зустріч двох лідерів із моменту вступу Байдена на посаду.

 

Перед початком перемовин два лідери всміхнулися один одному і тепло потисли руки на тлі національних прапорів. «Я просто радий тебе бачити», – сказав Байден Сі, обійнявши його.

 

Під час зустрічі сторони обговорили, окрім іншого, війну Росії проти України та виступили проти застосування ядерної зброї у цьому конфлікті. «Обидва лідери обмінялися думками щодо реґіональних та загальносвітових проблем. Президент Байден та голова Сі підтвердили, що вони сходяться в тому, що ядерна війна ніколи не повинна розпочатися і в ній не може бути переможців, і наголосили, що виступають проти використання чи загрози використання ядерної зброї в Україні», – йдеться у повідомленні американської адміністрації. Оскільки Україна не має в своєму розпорядженні ядерної зброї, отже лідери звертаються передусім до Росії.

 

Як ідеться у повідомленні Білого дому, сторони відкрито обговорили наявні проблеми у двосторонніх відносинах, причому Байден наголосив, що США конкуруватимуть з Китаєм, але не прагнуть конфлікту з ним. Президент США також зазначив, що Вашінґтон готовий співпрацювати з Пекіном із таких питань, як зміни клімату, продовольча безпека, глобальна економіка й охорона здоров'я.

 

Зазначається, що Байден порушив питання про дотримання владою КНР прав людини в Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу, а також наголосив, що США проти порушення будь-якою зі сторін статус-кво щодо Тайваню.

14.11.2022

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