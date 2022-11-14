Синоптики прогнозують на заході України морози та перший сніг.

 

З 16 листопада синоптики прогнозують похолодання на заході України та перший сніг. Вночі 20 листопада стовпчики термометрів опустяться аж до -10°C. Морозні ночі збережуться до кінця місяця. Денні температури коливатимуться від кількох градусів морозу до кількох градусів тепла.

 

 

Синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх в коментарі виданню zaxid.net розповіла, що найближчий тиждень погоду обумовлюватимуть циклон над Атлантикою та антициклон над східноєвропейською рівниною.

 

Ще 15 листопада вдень у Львові та області збережеться помірно тепла осіння погода в межах 10–12 градусів тепла.

 

А вже з 16 листопада атмосферний фронт із північного заходу принесе на Львівщину похмуру та дощову погоду. У другій половині дня дощ, ймовірно, переходитиме в мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі буде 0–5 тепла, а вдень 3–8 тепла.

 

17 листопада буде антициклональна погода. Вночі невеликий сніг, вдень опади дощу та мокрого снігу. Нічна температура від -4 до +1 °C, а вдень від -1 до +4 °C. Буде надходити холодна повітряна маса, яка спричинить зниження температури.

 

18–19 листопада буде переважно без опадів. Нічні температури 3–8°C морозу, а денні від -3 до +2 °C.

 

20 листопада будуть набирати силу атмосферні фронти з південного заходу зі своєю вологою. Цей день буде найхолоднішим. Нічні температури опустяться до 5–10° морозу, вдень від -4 до +1°C. Буде хмарно. Можливі опади мокрого снігу.

 

21 листопада нічні температури будуть трошки вищими – 2–7° морозу, а вдень від -2 до +3°C. Опади у вигляді мокрого снігу та снігу.

 

«На Михайла можемо розраховувати на сніг. Михайло на білому коні – зазвичай так буває, за народними прикметами», – зауважує Олена Смалюх.

 

22 листопада падатиме сніг. Нічна температура становитиме 2–7° морозу. Денні температури будуть підвищуватись в межах -2 до +3°C. З 23 листопада до кінця місяця збережуться нічні морози в межах 0-5° морозу, денні 0–5° тепла, є ймовірність випадання дощу та мокрого снігу.

 

Найхолодніша погода за аналогічний період на Львівщині була 18 листопада 1965 року – 17,6° морозу. Найтепліше було 16 листопада 2010 року – 21,6° тепла.

 

14.11.2022

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