Напередодні «Лебединого озера»

Поки в Кремлі шукають, за допомогою якої тавлинки (підкажемо, що автентична зберігається в Ермітажі) повторити події 24 березня 1801 року, Україна звільняє Херсон, а тутешні стіни стають арт-об’єктами

Дрони тижня

Президент Зеленський трохи помилився, коли написав «На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів». Новий пострах для ворогів буде просто «першим в світі», бо ніхто такого, як матимемо ми, ще не має.

Мова йде про сто безпілотних човнів, які є унікальною вітчизняною розробкою, нафаршированою системами автопілотування, відеосистемами, спеціальним зв’язком і можливістю нести ракети. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень, і зібрати мільярд для українців не становитиме проблем.

Вже в день оголошення початку збору коштів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що гроші на перший дрон зібрані і назвуть майбутнього винищувача «Херсоном».

Проте є в цій оптимістичній історії і дещо загадковий підтекст. 29 жовтня у Севастопольській бухті кораблі Чорноморського флоту РФ «Адмірал Макаров», «Адмірал Григорович» і «Іван Голубець» були, за визначенням російських інформаційних джерел, «виведені з боєздатного стану» (людською мовою – перетворилися на великі купи брухту), а військові експерти підозрюють, що участь у цій благодатній справі брали українські безекіпажні катери. Тобто можна сподіватися, що частина «першого в світі флоту» в нас вже є, а коли матеріалізується все анонсоване Зеленським, то десь за кілька днів по тому українцям можна буде спокійно гуляти піщаними пляжами Кінбурнської коси чи Ялти, де пляжі переважно з гальки. Кому як більше подобається.

Повернення тижня

Навряд чи запевнення міністра оборони України Олексія Резнікова щодо відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор»: «Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це вилучення майна на час воєнного стану. І це абсолютно різні правові форми», – заспокоїть Ігоря Коломойського, В’ячеслава Богуслаєва, Костянтина Жеваго чи Костянтина Григоришина. У Коломойського і без його нафтових активів проблем вистачає, «Запоріжтрансформатор» Григоришина і так банкрут, Богуслаєву, який сидить у в’язниці за підозрою у державній зраді, «його» «Мотор Січ» являється лише у сні, все це трохи паралельно. Жеваго, чий «Авто КрАЗ» працює, мав би сильно напружитися, але про це інформації поки що немає.

Чомусь повідомлення про факт відчуження не мало особливого резонансу, але у майбутньому про ці стратегічні підприємства обов’язково згадають, і тоді Резнікову (або якомусь іншому юристу) доведеться ретельно подумати про «різні правові форми». А наразі невелика кількість зацікавлених міркують, чи буде передача акцій «ненаціоналізованих» підприємств компенсуватися їхнім колишнім власникам і міноритарним акціонерам.

Мур тижня

Будівництва Україною залізобетонної стіни, увінчаної колючим дротом на кордоні з Білоруссю на Волині, у Рівненській та Житомирській областях, анонсував Кирило Тимошенко. «Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях. Зводять фортифікаційні споруди й облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії», – написав у Telegram заступник керівника Офісу президента.

Злостивці відразу провели аналогії між цим процесом і тим, що у часи власного прем’єрства будував на кордоні з РФ Арсеній Яценюк. Тимчасом менш вредні люди констатували, що від Білорусі вже давно відгородилися більш передбачливі Польща і Литва, причім стіни в наших сусідів вищі.

Мурал тижня

Британського художника, якого можна назвати «всесвітньоневідомим», вже років тридцять не можуть ідентифікувати на його батьківщині. Українським компетентним органам і не спадало на думку з’ясовувати, хто намалював гімнастку на стіні зруйнованого будинку в Бородянці. Художник сам потім зізнався у своєму Instagram, що був в Україні і залишив по собі слід.

Потім почали роздумувати ті, кому небайдужий цей вид мистецтва, чи не Бенксі є автором ще одного графіті в Бородянці

і на майдані Незалежності в Києві.

Найбільшого клопоту творчість Бенксі тепер завдасть російським творцям списків, що забороняють в’їзд до РФ іноземцям – росіянам доведеться таки визначити, хто ж саме криється за псевдонімом, і проголосити, що саме цей громадянин Сполученого Королівства не має права приїхати до Росії, аби щось намалювати на руїнах Кремля.