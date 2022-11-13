Сенаторка-демократ перемагає в Неваді: Демократична партія зберігає контроль в Сенаті США.

Демократична партія США за підсумками минулих проміжних виборів здобуває 50 сенатських місць зі ста збереже контроль над Сенатом США, прогнозують провідні американські медія за результатами підрахунку 98% голосів у штаті Невада.

За новими даними у Неваді сенаторка-демократ Дж. Кетрін Кортес-Масто, колишня прокурор та генеральний прокурор штату здобуває 52,3% і на 0,5% випереджає свого опонента – республіканця Адама Лаксальта.

Враховуючи, що напередодні, після підрахунку 89% голосів у штаті Арізона стало зрозуміло, що там переможе сенатор-демократ Марк Келлі, демократи гарантують собі контроль над Сенатом, незважаючи на результати другого туру у Джорджії, що має відбутися 6 грудня (жодному претенденту там не вдалося набрати більше 50% голосів: за підсумками обробки 98% бюлетенів у кандидата від демократів, чинного сенатора Рафаеля Ворнока – 49,42% голосів, у його суперника-республіканця Гершеля Вокера– 48,52%): навіть, якщо там переможе республіканець і місця в Сенаті розподіляться 50 на 50, контроль залишиться за демократами, оскільки за рівності місць вирішальним голосом є голос віцепрезидента, яким є демократка Камала Гарріс.

На виборах до нижньої палати Конгресу – Палати представників підрахунок голосів триває, наразі республіканці забезпечили собі 211, а демократи – 204 місць при необхідних для більшості 218. За прогнозами NBC, контроль над Палатою представників отримають республіканці з результатом 219 місць проти 216 у демократів.