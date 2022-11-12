262-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:52 Херсонська обласна окупаційна адміністрація проголосила, що після втрати Херсона адміністративним центром вважатиме місто Генічеськ.

10:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 80 210 (+810) осіб, танків – 2838 (+24) од., бойових броньованих машин – 5730 (+34) од., артилерійських систем – 1829 (+12) од., РСЗВ – 393 (+0) од., засобів ППО – 205 (+0) од., літаків – 278 (+0) од., гелікоптерів – 261 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1) од., крилатих ракет – 399 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4279 (+20) од., спеціальної техніки – 160 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

83,1% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

33,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

71,3% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

59,3% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

35,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

14,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

11 листопада 2022 року Міноборони Росії заявило про завершення виведення свої сил з Херсона. Ймовірно, у рамках цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро. Завершення відступу відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли чиновники росіян у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто. Існує реалістична ймовірність того, що російська військова техніка та сили в цивільному евакуювалися разом із заявленими 80 тисяч евакуйованих цивільних осіб протягом останніх тижнів. Херсон був єдиним обласним центром, захопленим російськими військами з лютого, тому відступ завдає значної репутаційної шкоди. Відступ є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра. Очевидно, що Україна вже повернула значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і що тепер її сили в основному контролюють саме місто Херсон. Цілком ймовірно, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі.

08:05 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

В звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині та Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області. Ворог не припиняє обстрілів підрозділів Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бологівка, Вільхуватка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кислівка, Крохмальне, Макіївка, Невське, Новоселівське і Стельмахівка Луганської області; Берестове, Куп’янськ і Табаївка на Харківщині та Серебрянка і Терни Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Водяне, Кам’янка, Костянтинівка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське і Новомихайлівка на Донеччині; на Новопавлівському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Нескучне, Павлівка та Пречистівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Дорожнянка, Гуляйполе, Зелений Гай, Малинівка, Ольгівське, Степове, Чарівне, Червоне та Щербаки Запорізької області; на Південнобузькому напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка і Новоолександрівка на Херсонщині. На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує використовувати будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів і артилерії. На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території чеченської республіки. Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб. Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Запорізькій області 10 листопада поточного року. В результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється. Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили мінімум один ворожий БпЛА “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська завершують звільнення західного (правого) берега Дніпра в Херсонській області.

• 11 листопада українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області та продовжать консолідацію контролю над західним берегом найближчими днями.

• Російські мілблогери критикували заяви російського Міноборони про відхід росіян на Лівобережжя, але загалом більш стримано ставилися до українських здобутків.

• Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції в напрямку Кремінної та Сватового Луганської області, а українські сили завдавали ударів по логістиці Росії в тилу Луганської області.

• Російські війська продовжували штурм Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

• Українські сили продовжували обстрілювати зосередження російських військ у Запорізькій області.

• Фінансист групи Вагнера Євґеній Прігожин продовжив формування паралельних військових структур у Білгородській та Курській областях, хоча загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії немає.

• Неадекватне проведення Міністерством оборони Росії часткової мобілізації продовжує породжувати соціальну напругу.

• Українські партизани продовжували обстрілювати російську окупаційну владу.

Пошкоджена росіянами ділянка дамби в Новій Каховці, 11 листопада (клікнути для збільшення)

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":