Готував державний переворот в Україні: СБУ повідомила про підозру росіянину.

СБУ повідомила про підозру громадянину Росії, який готував силове захоплення влади в Україні. Про це повідомляє Управління СБ України в Івано-Франківській області.

З цією метою він планував використати вітчизняні громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях нашої держави. Це, своєю чергою, мало призвести до створення «народних республік» у регіоні. Співробітники Служби безпеки завадили цим планам кремля ще навесні цього року, коли затримали керівників даних «громадських організацій».

У результаті слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов’язаний із російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента РФ.

Як встановили слідчі, росіянин є засновником громадських структур на території країни-агресора, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох «слов’янських» держав: України, РФ та Білорусі.

Після Революції гідності та початку російської агресії працював на підтримку дій російського уряду, спрямованих на недопущення європейського вектора розвитку України. З цією метою вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з «Українським вибором» Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку у захопленні державної влади в Україні.

Домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території рф та України громадських організацій та фондів для налагодження схеми надходження в Україну з російської федерації грошових коштів.

Готуючи ґрунт для державного перевороту, фігуранти розповсюджували публічно та серед однодумців антиукраїнські звернення з дискредитацією чинної державної влади та закликами до її зміни насильницьким шляхом, уклали та підписали меморандуми і договори, спрямовані на створення сприятливих умов для здійснення зміни конституційного ладу силовим шляхом.

Фігуранти заснували додаткові проросійські структури, які повинні були надавати організаційну та силову підтримку насильницькій зміні конституційного ладу України. Крім того, саме вони мали стати «джерелом кадрів» для нової влади.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ один із фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту.

За даними Служби безпеки, підозрюваний громадянин рф ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав в Україну під приводом відвідин родичів. У цей час займався координацією проросійських громадських формувань і окремих діячів. Серед іншого, він надавав ідеологічну підтримку учасникам партії «Слов’янський народно-патріотичний союз», яка згодом змінила назву на «Партію політики Путіна», після чого – на «Русь єдина». За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду.

Слідчі СБУ підозрюють громадянина рф у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.109 КК України, тобто у змові з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Викриття протиправної діяльності проводить Управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.