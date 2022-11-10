США визнали економіку Росії неринковою.

Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінґового закону проти Росії.

 

 

Міністерство торгівлі США за підсумками проведеного розслідування вирішило, що Росія не може більше вважатися країною з ринковою економікою. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. США надали Росії статус країни з ринковою економікою у квітні 2002 року. Тепер статус російської господарки буде перекваліфіковано на неринковий.

 

«Міністерство торгівлі вважає, що Росія більше не може вважатися країною з ринковою економікою і тому має бути перекласифікована в країну з неринковою економікою. Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінґового закону США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в свою економіку», – йдеться у рішенні Міністерства.

 

У травні 2022 року США відновили розслідування щодо відповідності економіки Росії ринковому статусу, хоча у 2021 році вже провели аналогічне розслідування і тоді ринковий статус економіки РФ був підтверджений з боку Міністерства торгівлі США – відповідне рішення було опубліковано наприкінці жовтня 2021 року.

 

У нинішній заяві Мінторгу США про неринковий статус економіки РФ говориться, що «на момент проведення огляду 2021 року, в якому були відображені економічні події, що відбулися між 2002 і 2021 роками, зростання участі російського уряду у своїй економіці наблизило країну до порогу статусу неринкової економіки відповідно до встановлених законом критеріїв». «Однак після публікації огляду за 2021 рік орієнтовані на ринок економічні реформи в Росії ще більше відкотилися назад. Визнання Міністерством торгівлі США Росії як країни з неринковою економікою ґрунтується на доказах розширення діяльності уряду, який одночасно розширив та поглибив свій вплив на внутрішній ринок», – аргументують у Мінторзі США перегляд свого рішення річної давності.

 

Статус ринкової економіки дуже важливий для експортерів, оскільки значно ускладнює можливість запровадження антидемпінґових мит проти них.

10.11.2022

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