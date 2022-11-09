Мешканця Франківська судитимуть за державну зраду.

В Івано-Франківську судитимуть обвинуваченого у державній зраді, який погодився співпрацювати зі спецслужбами Росії.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури до суду скерували обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом державної зради.

Досудове розслідування встановило, що мешканець Івано-Франківська у липні 2022 року надавав Росії та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Завербований окупантами прикарпатець збирав дані щодо місць розташування центрів прийняття рішень, стратегічних військових об’єктів, блокпостів, підрозділів правоохоронних органів, військових частин, а також щодо переміщення та скупчення військової техніки.

Завдання щодо збору інформації він отримував від представників ФСБ РФ за допомогою одного з месенджерів. У ході обшуку вилучили мобільний телефон, який використовувався в протиправній діяльності. Обвинувачений перебуває під вартою.