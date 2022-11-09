США та Росія можуть відновити інспекції ядерних об’єктів одне одного.

Сторони вже домовилися про відповідні перемовини.

Сполучені Штати і Росія можуть відновити інспекції на об'єктах дислокації ядерної зброї в рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Офіційний речник Державного департаменту Нед Прайс (Ned Price) підтвердив повідомлення про те, що США та Росія домовилися про проведення найближчими тижнями перемовин щодо ядерних озброєнь.

«Ми домовилися, що двостороння консультативна комісія збереться незабаром відповідно до умов СНО-3. Відомості про роботу комісії є конфіденційними, проте ми сподіваємось на конструктивне засідання», – заявив Нед Прайс.

Він не уточнив, коли саме це засідання відбудеться. Проте вказав, що найімовірніше місцем майбутніх перемовин стане Женева.

Своєю чергою, інформаційне агентство Interfax із покликом на обізнані джерела в Москві повідомило, що зустріч може відбутися провести в Каїрі. Оскільки Москва більше не вважає Швейцарію, де такі перемовини проводили раніше, досить нейтральною після того, як вона запровадила санкції проти Росії у зв'язку з нападом на Україну.

Нагадаємо, ще в серпні Росія повідомила США про те, що тимчасово виводить свої об'єкти з-під інспекційної діяльності в рамках СНО-3. У заяві МЗС РФ наголошувалося, що «такі дії передбачені пунктом 5 розділу I глави п'ятого протоколу до Договору про СНО». «Російська Федерація змушена вдатися зараз до цього заходу внаслідок наполегливого прагнення Вашінґтона явочним порядком домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують існуючих реалій, створюють для США односторонні переваги, фактично позбавляючи Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території», – йдеться в заяві МЗС РФ.

Хоча реально інспекції на об'єктах одне одного США та РФ призупинили ще в березні 2020 року через пандемію коронавірусу.