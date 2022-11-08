Маск планує зробити доступ до Twitter платним.

Передплата користувачам буде запропонована після використання певного ліміту на безкоштовне перебування у мережі.

 

 

Найбагатша у світі людина – Ілон Маск, який придбав Twitter, розглядає можливість зробити доступ до цієї соціальної мережі платним. Про це повідомив інформаційний портал Platformer. «Маск обговорював можливість того, щоб доступ до всього сайту був платним», – йдеться у повідомленні порталу.

 

За словами джерел видання у компанії, бізнесмен обговорював разом зі своїм радником Девідом Саксом (David Sacks) план, згідно з яким у Twitter можуть встановити щомісячний ліміт на безкоштовне перебування у мережі. Після використання цього ліміту користувачам буде запропоновано оплатити передплату. Якою може бути вартість такої передплати, ще вирішується.

 

Нагадаємо, що ще на початку листопада у додатку Twitter з'явилася пропозиція щодо купівлі так званої синьої галочки верифікації. Це перше нововведення, запропоноване Маском після придбання компанії.

 

Преміум-підписка Twitter Blue, яка пропонує будь-якому користувачеві синю галочку «як у знаменитостей», коштуватиме 7,99 долара на місяць. Нова функція з'явилася в оновленні програми для iOS, але поки що тільки для користувачів зі Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії.

08.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Тривала взаємність сприяє співпраці
Поведінкова стратегія, що допускає помилки, сприяє співробітництву.
07.11.22 | | Наука
Маріко Морі і венеційська «Мадам Баттерфляй»
©Аделіна Єфіменко
Питання, які піднімає режисер разом з Морі, не вирішуються лише на рівні візуальної естетики. Критика митцями комплексу стереотипів колоніального погляду на людину, жінку, роль особистості в умовах конфліктного зіткнення полярних ментальностей і способів буття очевидна, це застереження планетарної кризи.
07.11.22 | | Штука
257-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
07.11.22 | | Україна
256-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах Зибиного на Харківщині, Білогорівки на Луганщині; Андріївки, Бахмутського, Берестового, Майорська, Макіївки, Мар’їнки, Озарянівки, Опитного, Павлівки, Яковлівки, Ямполівки на Донеччині та Щербаків на Запоріжчині
06.11.22 | | Україна
Дебют українського художника Микити Кадана у США
Victory over the Sun — перша персональна виставка Микити Кадана у США, в нью-йоркській галереї François Ghebaly. Художник працює з темами пам'яті, з початку повномасштабного вторгнення росії зосередився на роботі зі «свідченнями війни».
06.11.22 | | Штука
Лисик: екзистенційні сенси за декоративною красою
Любов Волошин
Мислить цей художник у піднесених, понадчасових, майже біблійних вимірах, спрямовуючи свої стрімко закомпоновані у просторі образи-візії немов би до неба, до Творця, як болючі знаки запитань.
05.11.22 | | Штука
Ріка віршів
Василь МАХНО
береги тримали рівновагу плавби він шукає покинутий кимось човен й запаливши ліхтарик – пучка пече і чомусь ріка вже над ним тече й шурхотить як дракон паперовий
05.11.22 | | Дискурси
255-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині
05.11.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.