Маск планує зробити доступ до Twitter платним.

Передплата користувачам буде запропонована після використання певного ліміту на безкоштовне перебування у мережі.

Найбагатша у світі людина – Ілон Маск, який придбав Twitter, розглядає можливість зробити доступ до цієї соціальної мережі платним. Про це повідомив інформаційний портал Platformer. «Маск обговорював можливість того, щоб доступ до всього сайту був платним», – йдеться у повідомленні порталу.

За словами джерел видання у компанії, бізнесмен обговорював разом зі своїм радником Девідом Саксом (David Sacks) план, згідно з яким у Twitter можуть встановити щомісячний ліміт на безкоштовне перебування у мережі. Після використання цього ліміту користувачам буде запропоновано оплатити передплату. Якою може бути вартість такої передплати, ще вирішується.

Нагадаємо, що ще на початку листопада у додатку Twitter з'явилася пропозиція щодо купівлі так званої синьої галочки верифікації. Це перше нововведення, запропоноване Маском після придбання компанії.

Преміум-підписка Twitter Blue, яка пропонує будь-якому користувачеві синю галочку «як у знаменитостей», коштуватиме 7,99 долара на місяць. Нова функція з'явилася в оновленні програми для iOS, але поки що тільки для користувачів зі Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії.