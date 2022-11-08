«Укрзалізниця» призначила новий рейс «Інтерсіті» через Львів.

Із Ужгорода до Києва через Львів та в зворотному напрямку почав курсувати новий поїзд «Інтерсіті» №749. Квитки на рейс опубліковані на сайті «Укрзалізниці». Поїзд курсує щоденно.

Із Ужгорода «Інтерсіті» відправляється о 4:56, в столицю прибуває о 18:30. Із Києва потяг відправляється о 12:57, до обласного центру Закарпаття прибуває 2:05. «Інтерсіті» їде через Чоп, Мукачево, Сваляву, Воловець, що на Закарпатті, а також через Львівщину – Славське, Стрий та Львів.

Рейс дає можливість доїхати із столиці до обласного центру Закарпаття за 13 годин 8 хвилин. У потязі доступні два типи вагонів – з сидячими місцями першого і другого класів, а також традиційні плацкартні, купейні та люксові.

Нагадаємо, що з 10 жовтня АТ «Укрзалізниця» призначила регіональний експрес №802/801 Чернівці – Львів, який фактично повторює маршрут славетної «Люкс-торпеди».