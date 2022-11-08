258-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:35 Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації. Востаннє парламент продовжував дію цього режиму у серпні – до 21 листопада.

13:09 Міністр оборони України Олексій Резніков висміяв заяву постійного представника Росії при ООН Васілія Нєбєнзі, який нещодавно стверджував, що Україна може розповсюджувати заражених вірусами комарів як біологічну зброю. "В Україні оголошено часткову мобілізацію. Планується призвати близько 300 тисяч комарів. Проєкт має робочу назву "москіти проти московитів", – написав Резніков у twitter.

12:44 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії. Про це "Суспільному" сказав речник голови держави Сергій Никифоров. “У якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу”, – сказав Никифоров. Очевидно, що ОП готує виступ Президента в онлайн-форматі. Раніше на Банковій заявляли, що Зеленський не братиме участі в саміті, якщо Індонезія прийме Владіміра Путіна.

12:03 Головне управління розвідки Міністерства оборони спростовує твердження, начебто Іран постачав Росії дрони ще до початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Гвинт безпілотника Mohajer-6, який досліджували українські фахівці, було виготовлено лише в лютому 2022 року, і він не міг би дістатися до Росії аж так швидко. Розвідка також заперечує тезу, начебто цей дрон зібрано Росією. “Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані)... Авіаційна бомба іранського виробництва”, – розповів представник ГУР.

11:46 Україна повернула додому тіла 38 загиблих героїв, повідомило Міністерство з питань реінтеграції.

11:25 У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях 8 листопада застосовані аварійні вимкнення електроенергії, в інших – планові, повідомили в національній енергетичній компанії «Укренерго».

11:16 У США нині проходять проміжні вибори, переобирається вся Палата представників та 35 зі ста сенаторів. Оцінки Нейта Сілвера на його сайті FiveThirtyEight свідчать, що ймовірність того, що республіканці здобудуть більшість у Палаті представників – 84%, у Сенаті – 59%.

10:53 Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що в якийсь момент Україні доведеться сісти за стіл переговорів із Росією, проте цей момент мають відчувати самі українці. Про це Макрон заявив в інтерв'ю TF1INFO. "Я, зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть наразі у якийсь момент нам доведеться повернутися за стіл переговорів", – сказав французький президент. Макрон додав, що це належить зробити "в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною". Водночас Макрон наголосив, що наразі поспішно "висувати абсолютно радикальні попередні умови", цитує "Інтерфакс-Україна".

10:06 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого південноукраїнського міста Маріуполь. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона". Ймовірно, "зуби дракона" встановлені між Маріуполем та селищем Нікольське і від північного Маріуполя до селища Старий Крим. Маріуполь є частиною російського «наземного мосту» з Росії до Криму, ключової логістичної лінії комунікацій. "Зуби дракона" також відправляють для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запоріжжі та Херсоні. Росія зміцнює свої лінії в районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник "Групи Ваґнера" Євгеній Прігожин заявив про будівництво укріпленої оборони "лінія Ваґнера" в окупованій Росією Луганській області. Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву.

09:38 Державне підприємство "Антонов" уточнило інформацію про те, начебто новий літак Ан-225 "Мрія" вже готовий на 30%. "Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака. Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано", – зазначено у заяві. В.о. гендиректора "Антонова" Євген Гаврилов розповів у Лейпцигу, що ДП "Антонов" будує другий літак "Мрія", і реконструйований Ан-225 готовий уже майже на третину, а роботи тривають "на секретному об'єкті".

09:21 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 77 170 (+710) осіб, танків – 2786 (+15) од., бойових броньованих машин – 5654 (+24) од., артилерійських систем – 1791 (+9) од., РСЗВ – 391 (+0) од., засобів ППО – 203 (+1) од., літаків – 278 (+1) од., гелікоптерів – 260 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од., крилатих ракет – 399 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4216 (+17) од., спеціальної техніки – 159 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

81,5% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

32,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

70,3% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

58,1% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

35,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

14,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:02 Росіяни обстріляли із "Градів" та важкої артилерії дві громади у Дніпропетровській області – Марганецьку та Нікопольську. Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко. "Минулося без постраждалих. У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід", – поінформував Резніченко.

08:28 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи рф інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів з застосування ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стариця, ЧУгунівка, Фиголівка та Дворічанське; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, БахмУтське, БахмУт, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ; на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне та Новопіль; на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове. На Південнобузькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню з РСЗВ постраждали населені пункти Вищетарасівка, Іллінка та Марганець Дніпропетровської області. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині. В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України. В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БпЛА “Ланцет-3” та чотири дрони “Орлан-10”. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 7 листопада міністерство оборони Росії виступило з рідкісною заявою у відповідь на обурення російських мілблогерів щодо повідомлень про значні втрати та погане командування 155-ої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту.

• Російська провоєнна фракція силовиків (в тім числі Євґен Прігожин і Рамзан Кадиров) посилює свій вплив частково для просування особистих інтересів у Росії та окупованій Україні, а не лише для перемоги у війні.

• Російські війська значно виснажили свій арсенал систем високоточної зброї та зазнали значних втрат в авіації; ймовірно, їм буде важко підтримувати поточний темп скоординованої кампанії проти української критичної інфраструктури.

• Ймовірно, російська окупаційна влада розпочала новий етап евакуації з Херсонської області.

• Російські війська продовжували спроби атакувати українські війська на міждержавному кордоні на північному сході Харківської області.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватовському напрямку.

• Російські джерела стверджували, що російські війська проводили обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на захід від Кремінної.

• Російські джерела широко стверджували, що маріонеткові війська та "Група Ваґнера" увійшли на околиці Білогорівки.

• Російські джерела повідомили, що українські війська концентруються на Херсонському напрямку.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.

• Українські війська здійснили обмежені дії, щоб блокувати райони концентрації росіян у Запорізькій області.

• Президент Росії Путін продовжував робити публічні заяви та підписав додаткові укази, щоб представити себе як такого, що вживає заходи для роз'язання фундаментальних проблем із частковою мобілізацією в Росії.

• Російські й окупаційні чиновники продовжують викрадати українських дітей, залякувати мирне населення та посилювати фільтраційні заходи.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

У південнобузькому операційному районі суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Окупанти примусово вивезли з Херсонської області на територію росії близько сотні дітей з інвалідністю з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах. До примусової “евакуації” у московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розміщують свій особовий склад. Окупаційна влада створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, відключає електро і водопостачання, а також зв’язок. Рашисти не припиняють мародерство, вантажівками вивозять матеріальні цінності, продукти харчування та засоби пересування на територію російської федерації. На лінії фронту противник наносить вогневе ураження по наших позиціях, обстрілює прилеглі територіальні громади та віддалені тилові райони, тероризуючи мирне населення. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії зафіксовано політ близько пів сотні БпЛА. На Миколаївщині, вишукуючи системи протиповітряної оборони, ворог наніс ураження ракетою класу «повітря – земля» Х-31 з літака Су-35 по території Баштанського району. Без людських втрат. По Куцурубській громаді Миколаївської області ворог гатив з «Градів». Без людських втрат. Протягом дня тривали атаки по нещодавно вивільнених територіях Херсонщини. 4 авіаудари було нанесено ворогом тільки в район Нової Кам’янки. По Золотій Балці було спрямовано зенітні ракети С-300, пошкоджено будівлю школи. Люди не постраждали. По інших населених пунктах вивільненої Херсонщини ворог спрямував ударні безпілотники типу «Ланцет». В Нововоскресенському – влучання сталося по відкритій поверхні. Без людських втрат. А в Червоному дрон-камікадзе був збитий на підльоті до цілі. Двічі за день ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Ураган» по Нікопольському району. В двох громадах – Мирівській і Марганецькій – зафіксовано влучання у приватний сектор із пошкодженням обійсть. Без постраждалих. Нашою авіацією ворогу завдано 8 ударів, з яких 2 по опорних пунктах, 4 по системах протиповітряної оборони та 2 по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 32 рашисти, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, 2 гармати-гаубиці, 8 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі. Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів. В Чорному морі на чергуванні 7 кораблів недолфлоту противника, які маневрують поблизу узбережжя Криму. Серед них 1 вдк, а ось ракетоносіїв знов не виявлено.

00:14 Президент України Володимир Зеленський заявив, що перехід у власність держави активів "Укрнафти", "Укртатнафти", "АвтоКрАЗу", "Мотор Січі" та "Запоріжтрансформатора" дозволить забезпечити нагальні потреби української оборони. "Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджене на Ставці верховного головнокомандувача. П'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу – "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" і "Запорізький трансформаторний", – заявив Зеленський у відеозверненні в понеділок. З його слів, деякі з підприємств майже не працювали. "Тепер працюватимуть усі. На оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління. Я не виключаю інших подібних рішень", – сказав Президент. Володимир Зеленський не виключає ухвалення нових рішень щодо відчуження на користь держави стратегічних підприємств.