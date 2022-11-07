Генератори проти дегенератів

Цивілізований світ готується до зими, а решта організмів виправдовуються за свої дрони-камікадзе і прагнуть сісти за стіл переговорів

Енергетика тижня

Під час зустрічі з комісаркою Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка відвідала Київ із офіційним візитом, Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що приблизно 40% вітчизняної енергетичної інфрасткруктури пошкоджено внаслідок ударів росіян ракетами та дронами. Президент України запропонував створити платформу для підтримки української економіки, зокрема енергетичної галузі, на зразок Контактної групи у форматі «Рамштайн» і закликав доповнити цінові обмеження на російську нафту аналогічними обмеження на російський газ у рамках наступного пакету санкцій.

Єврокомісарка заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору, а українців має втішити те, що уже 12 країн зголосилися надати нам близько тисячі одиниць обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.



Поки адекватна частина планети допомагає Україні мирною технікою, іранці готуються підігнати своїм братам по розуму зброю, яка нашу енергетику знищуватиме. Головне управління розвідки Міноборони України має інформацію, що Іран на початку листопада планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів, а CNN повідомили, що до кінця року Іран планує передати росіянам Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, серед якої балістичні ракети малого радіусу дії «земля-земля» та ударні безпілотники.



Зігріти українців має і заява міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. «Спільні санкції проти РФ, які ми ініціювали, тепер супроводжуються спільною зимовою допомогою (Україні – авт.) від партнерів по G7. Ця зимова допомога також означає, що ми не допустимо порушення миру та міжнародного права взимку. Ми не змиримося з тим, що президенту Росії вдасться реалізувати свою стратегію зламу України. Ми не погодимося з тим, що він сподівається зруйнувати міжнародну єдність», – наголосила глава МЗС ФРН.

А в Україні тим часом пам’ятають, що Бог допомагає тим, хто допомагає собі сам, і, наприклад, виконком Львівської міськради ухвалив програму часткової компенсації мешканцям багатоквартирних будинків за придбання генераторів для забезпечення мінімального постачання електроенергії у критичних випадках. ОСББ чи ЖЕКам з міського бюджету повертатимуть 50% вартості генераторів, але не більше 30 тис. грн.

Бюджет тижня

Оглядачів в контексті прийняття держбюджету на 2023 рік чомусь найбільше втішило, що цей кошторис Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому, встановивши рекорд з найбільш раннього ухвалення Бюджету за всю історію України. Крім того зацікавлені звернули увагу на такий факт - на будівництво доріг у бюджеті виділять майже вдвічі більше, ніж на відновлення країни (35,5 млрд грн на Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, 64,3 млрд грн на Державний дорожній фонд).

Стриманого оптимізму має додати зміцнення гривні – в першому читанні національній валюті прогнозували на наступний рік курс 50 грн/долар, у кінцевому варіанті встановили 45 грн/долар. Дефіцит бюджету у розмірі 20% ВВП в уряді планують «лікувати» за допомогою міжнародних партнерів. Ще в жовтні прем’єр Шмигаль заявив, що для цього треба 38 мільярдів доларів, відповідні переговори ведуться і попередні позитивні результати вже спостерігаються.

Підтвердила прем’єрську впевненість у завтрашньому дні речниця Єврокомісії з питань економіки й фінансів Верлі Найтц, яка поінформувала, що до кінця року Євросоюз надасть Україні ще 3 мільярди євро макрофінансової допомоги, а на наступний рік ЄС запланував ще один пакет допомоги на 18 млрд євро.



Застава тижня

Крім, бюджетного рекорду, в Україні з’явилося ще одне фінансове досягнення. Вищий антикорупційний суд України відправив під варту з можливістю застави колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова у справі про отримання хабаря. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що екс-фіскала відправили під варту до 17 грудня, однак за нього можуть внести заставу у 523,2 млн грн, що власне і є рекордною сумою.

У САП розповіли, що у разі внесення застави, Насіров мусітиме прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти прокурору, детективу або суду про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет). З електронним браслетом Насіров вже дружив і запам’ятався своїм одкровенням, що носить його в якійсь інтимній зоні.

Що ж до інших порівнянь долі Романа Михайловича і цифр з держбюджету-2023, то варто згадати про 27 мільярдів, які планують надійти до скарбниці країни за рахунок ПДВ з митниць. Не треба калькулятора, щоб порахувати скількох насірових варто закрити, а потім випустити під заставу, аби перекрити митні надходження.

Ротація тижня

Вже відставний керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко періодично лякав посполитих тим, що зима буде «холодна і важка». Довірливі звертали на то увагу і з вихованості жахалися, решта громадян до хорорів від різноманітних державних людей ставилися з розумінням, бо чим ще займатися статусному чиновнику, як не страшити менш статусних і взагалі не чиновників.

Тепер «Нафтогаз» очолив екс-міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, який поки що не відзначився озвученням жахливого зимового майбутнього, і про нового головного нафтогазовика говорять, як про друга шефа Офісу президента Андрія Єрмака. Чому сучасна владна вертикаль кидає людей близьких на посаду, яка зимою буде ледь не бойовою і точно з’їсть Чернишову купу нервів і здоров’я не уточнюється.

А заява Вітренка про те, що він іде у відставку, нагадала нещодавній аналогічний вчинок керівника НБУ Кирила Шевченка, який покинув крісло головного банкіра через проблеми зі здоров’ям. Потім виявилося, що минуле Кирила Євгеновича дуже цікаве для правоохоронних органів, які його досі розшукують. Цікаво як з майбутніми контактами з компетентними структурами складеться у Юрія Юрійовича?