«Львівтеплоенерго» закуповує дрова.

Комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» оголосило 14 жовтня тендерну процедуру на закупівлю дров. Планують закупити 13 тисяч «кубів» деревини різних порід, на це планують витратити 20 мільйонів гривень.

Приймають пропозиції до 14 листопада. Закупівля відбувається по чотирьох лотах для чотирьох міських ТЕЦ. Придбати планують дрова різних порід, найбільше – першої групи: дуб, бук, граб, клен, ясен, береза, в’яз, модрина.

Як пишуть «Наші гроші», це перша закупівля дров «Львівтеплоенерго», зафіксована у «Prozorro», раніше комунальне підприємство таких закупівель не здійснювало. Крім того, тендер на визначення постачальників «Львівтеплоенерго» оголосило повторно, оскільки з першого разу не вдалося придбати дрова для усіх ТЕЦ. Зокрема, у двох лотах взяли участь 3 і 4 учасники, а ще у двох до участі не зголосилося жодне підприємство. Підставами для відхилення пропозицій стали відсутність антикорупційних політик, аналогічних договорів, копій лісорубних квитків та інше.

Зазначимо, що також ЛКП «Львівтеплоенерго» 14 жовтня уклало угоду з «Львівським лісовим господарством» на поставку 2800 кубометрів дров за майже 4 мільйони гривень. Деревину лісгосп має постачати партіями упродовж двох робочих днів від дати заявки «Львівтеплоенерго», а загальний строк поставки – до кінця поточного року.