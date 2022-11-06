Білий дім заохочує Київ продемонструвати готовність до перемовин з Росією.

Як зазначає The Washington Post з покликом на свої джерела, «це продумана спроба забезпечити Києву підтримку інших країн, виборці в яких побоюються продовження війни на довгі роки».

Адміністрація американського президента Джо Байдена приватно заохочує керівництво України дати сигнал про свою відкритість до контактів із Росією та відмовитися від публічної резиґнації участі в мирних перемовинах, допоки президент РФ Владімір Путін не буде усунений від влади. Про це повідомила газета The Washington Post із покликом на інформовані джерела.

Співрозмовники видання стверджують, що «заклик адміністрації Байдена не означає, що вона хоче посадити Україну за стіл перемовин, – це продумана спроба забезпечити Києву підтримку інших країн, виборці в яких побоюються продовження війни на довгі роки».

«Втома від України – це реальна річ для деяких наших партнерів», – цитує газета слова не названого американського чиновника. Він зазначає, що контакти США з партнерами показали складність позиції американської адміністрації, яка публічно обіцяє підтримувати Київ «стільки, скільки потрібно», спрямовуючи на ці цілі величезні кошти в умовах, коли конфлікт уже завдав великих збитків світовій економіці.

У статті в The Washington Post зазначається, що заяви Києва про відмову від переговорів «викликали стурбованість у деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де вплив конфлікту на ціни на продовольство та паливо відчувається найбільш гостро».

Газета намагалася взяти коментар з цього приводу в речника Зеленського Сергія Никифорова, проте той не відповів на прохання про розмову.