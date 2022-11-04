Китай застеріг Москву від застосування ядерної зброї в Україні.

На зустрічі з канцлером Німеччини Сі Цзіньпін уник згадки про Росію, проте було зрозумілим, що його засторога стосувалася саме неї.

 

 

Голова КНР Сі Цзіньпін застеріг Москву від застосування та загроз застосування ядерної зброї в Українгі. Його заява пролунала у п'ятницю, 4 листопада, на перемовинах з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, які проходили в Пекіні. «Світова спільнота має подбати про неможливість застосування ядерної зброї та ведення ядерних воєн у Євразії», – зазначив китайський лідер. Про це повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt.

 

Глава КНР запевнив, що Китай підтримує зусилля Німеччини та Європейської Унії щодо проведення мирних перемовин та створення стійкої архітектури безпеки в Європі.

 

«Ядерної кризи в Євразії треба уникнути. Сторони конфлікту мають проявити розсудливість, стриманість та створити умови для відновлення перемовин. Світова спільнота має докласти всіх зусиль, щоб посприяти мирному врегулюванню війни в Україні. При цьому застосування чи загроза застосування ядерної зброї мають бути відкинуті», – наголосив Сі Цзіньпіна.

 

У своїй засторозі китайський лідер не назвав Росію, проте без конкретизації було й зрозумілим, що мова йде саме про неї.

 

А от Шольц чітко вказав на Росію в своїй заяві. «Ми з президентом Сі погоджуємося: ядерні загрози безвідповідальні та надзвичайно небезпечні. Застосувавши ядерну зброю, Росія перетне лінію, спільно накреслену міжнародним співтовариством», – застеріг Шольц.

 

Синхронно заяву зі засудженням російських ядерних погроз оприлюднили міністри закордонних справ країн-членів «Великої сімки», які зібралися в німецькому Мюнстері. «Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме поважні наслідки», - наголошується заключному документі зустрічі.

04.11.2022

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