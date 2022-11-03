Швейцарія заборонила Німеччині надавати Україні набої для Gepard.

Берн покликається на закон, який забороняє постачання зброї до країн, втягнутих у збройні конфлікти.

Німеччина не має права передавати в Україну 35-міліметрові набої швейцарського виробництва для зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard. Уряд у Берні вдруге відхилив прохання Берліна, покликаючись на закон про нейтралітет. Про це повідомив телеканал ARD.

«Політика нейтралітету, яку проводиться Швейцарією, не дозволяє задовольнити запит Німеччини про реекспорт цих боєприпасів в Україну», – йдеться в оприлюдненому в четвер, третього листопада, листі міністра економіки Швейцарії Ґі Пармелена (Guy Parmelin) міністерці оборони ФРН Крістіні Ламбрехт (Christine Lambrecht). У посланні пояснюється, що закони Швейцарії забороняють експорт зброї до країн, де йдуть збройні конфлікти.

Німеччина ще на початку літа запросила в уряду в Берні дозвіл на реекспорт до України 12 400 набоїв для ЗСУ Gepard. Швейцарія тоді відхилила цей запит, пославшись на свій нейтралітет. 31 жовтня стало відомо, що Ламбрехт надіслала ще одного листа до своєї швейцарської колеги Віоли Амгерд (Viola Amherd). При цьому, як повідомляють німецькі ЗМІ, вона покликалася на необхідність захисту критично важливої ​​інфраструктури та морських портів в Україні, які мають ключове значення для експорту зерна.

ЗСУ Gerard стали першим видом тяжкого озброєння, яке Німеччина передала Україні. До кінця вересня Києву було поставлено всі 30 обіцяних зенітних установок. У той же час проблеми з самого початку були пов'язані з боєприпасами до Gepard. Спочатку Україні було передано 60 тисяч набоїв, але з огляду на високі темпи, якими українські війська витрачають боєприпаси, цього виявилося замало. Крістіна Ламбрехт у своєму останньому листі Віолі Амгерд вказала на відчутний брак набоїв в Україні через інтенсивне застосування Gepard проти російських крилатих ракет і безпілотників.