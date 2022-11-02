Росія відновила свою участь у «зерновій угоді».

Кораблі з українським збіжжям уже пішли гуманітарним коридором у Чорному морі.

 

 

Росія відновила реалізацію угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з портів України. Про це міністерство оборони РФ повідомило у середу, другого листопада, в своєму офіційному Telegram-каналі.

 

У заяві міноборони РФ зазначається: «Після вчинення Україною 29 жовтня ц.р. терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у залагоджені безпеки “зернового коридору”, Російська Федерація призупинила реалізацію угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів…  Завдяки участі ООН, а також сприянню Туреччини вдалося отримати необхідні письмові гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених для вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти РФ…  Зокрема, українська сторона офіційно запевнила, що Морський гуманітарний коридор використовуватиметься лише відповідно до положень “Чорноморської ініціативи” та пов'язаного з нею положення про Спільний координаційний центр».

 

Тож у Кремлі наголосили, що «отримані гарантії на даний момент видаються достатніми», а тому реалізацію «зернової угоди» відновлено.

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан повідомив, виступаючи в Анкарі, що вивіз зерна гуманітарним коридором з портів України відновився. Відтак ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі впали на 6,3% після різкого зростання в перші два дні тижня. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

 

02.11.2022

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