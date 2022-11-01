Блок правих сил може отримати парламентську більшість в Ізраїлі.

А Нетаньягу має всі шанси повернуться в прем’єрське крісло.

Опозиційна права партія «Лікуд» експрем’єра Біньяміна Нетаньягу та її партнери у блоці правих партій Ізраїлю можуть отримати парламентську більшість за підсумками парламентських виборів в Ізраїлі, які відбулися у вівторок, першого листопада. Про це повідомляє газета The Jerusalem Post із покликом на результати перших оприлюднених екзитполів.

Блок Біньяміна Нетаньягу, до якого входять «Лікуд», партія «Релігійні сіоністи», єдиний список ультраортодоксальних партій Яхадут ха-Тора та ультрарелігійна «Шас», згідно з екзитполами, може здобути 61–62 мандати зі 120 в Кнесеті. При цьому блок чинного прем'єр-міністра Яїра Лапіда, за прогнозами екзитполів, здобуде 54–55 місць.

Як стверджують експерти, розклад сил за підсумками підрахунку всіх голосів ще може змінитися, проте ізраїльські ЗМІ переважно схиляються до думки, що за підсумками виборів 73-річному Нетаньягу вдасться повернути собі владу і знову стати главою уряду. Фінальні результати стануть відомі найближчими днями, проте до ранку середи, як очікується, за винятком деяких деталей, вже буде зрозумілим, якою буде розстановка сил у Кнесеті 25 скликання.

Нагадаємо, що це були вже п’яті поспіль позачергові вибори в Ізраїлі упродовж трьох із половиною років.