У Волгограді прорвало каналізацію.

Фекальні води стікають у Волгу, 200 тисяч містян залишилися без води.

 

 

У Волгограді сталася велика комунальна катастрофа: на схилі заплави річки Цариці обвалився бетонний канал, в якому пролягає каналізаційний колектор, що призвело до пошкодження щонайменше однієї з двох його ниток. Внаслідок аварії вміст каналізаційних стоків почав виходити на поверхню. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Фекальними водами розмило упорядкований сквер Пахмутової – популярне місце для прогулянок у місті. Спливаючи схилом, потік пошкодив дерева, змив тротуарну плитку. Каналізаційні стоки залила дитячу залізницю, головну автомагістраль міста та напис «Россия» біля пам'ятника катеру «Гаситель». Фекальні води стікають прямісінько у Волгу.

 

За даними прокуратури Волгоградської області, відімкнення водопостачання торкнулося понад 1100 багатоквартирних будинків, 17 тисяч приватних домоволодінь та низки соціальних об'єктів. Без води залишилося близько 200 тисяч містян. Прокуратура порушила кримінальні справи за статтею про неналежне виконання робіт та надання послуг громадянам, які не відповідають вимогам безпеки, а також за статтею про забруднення вод.

 

«Я вважаю, що трапилася екологічна катастрофа. Нашу Волгу-матінку, яку наші діди та прадіди відстояли цінами своїх життів, просто отруїли – такий "подарунок" піднесли волгоградцям до 80-річчя перемоги у Сталінградській битві», – заявив волгоградський громадський діяч Сергій Островський.

01.11.2022

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