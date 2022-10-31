Помилки в асортименті

З дитинства ми знаємо, що не помиляється той, хто нічого не робить. З часом до нас доходить мудрість Конфуція: «Єдина справжня помилка — не виправляти своїх минулих помилок».

Німці тижня

Хтось скаже, що в німецького президента стався катарсис і він не захотів залишатися в історії лише завдяки недолугій «формулі Штайнмаєра». Ще комусь спаде на думку, що кардинально помінятися гера Франк-Вальтера змусило його перебування в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині. Однозначно можна стверджувати лише те, що Штайнмаєр з Конфуцієм мають спільні думки.

Свого часу президента Німеччини не раді були бачити в Україні через його надто лояльне ставлення до політики РФ. Відносно недавно німецька делегація відмовилася їхати на наші терени, мотивуючи це питаннями власної безпеки. Тепер Штайнмаєр уперше з початку повномасштабної війни прибув до України, а перед зустріччю з президентом Зеленським відвідав постраждале від росіян місто Корюківка, де почув сигнал повітряної тривоги і потім мав можливість поспілкуватися з простими українцями в бомбосховищі. Після повернення Штайнмаєра в Київ два президенти зробили спільну заяву, в якій фігурувала нова форма співпраці, що «закладає основу для спільного майбутнього», а Москві був надісланий «чіткий сигнал»: «Ваша війна не зможе нас розділити, вона ще більше зблизить між собою європейців – німців та українців».

Проте найрезонансніше від Штайнмаєра сталося вже на його батьківщині. У своїй промові в палаці Бельвю президент Німеччини був красномовним. «24 лютого Путін не просто порушив правила і завершив гру. Він шахівницю кинув на підлогу!» – заявив Штайнмаєр, а президента РФ звинуватив у «імперській одержимості». Співвітчизникам він закинув: «Кожен, хто знизує плечима і питає: "Яке відношення має війна до нас у Німеччині?" –каже без почуття відповідальності чи історії», – а присутнього в Бельвю нового посла України в Німеччині Олексія Макеєва Штайнмаєр запевнив у продовженні підтримки України, поки це буде необхідно.

Прозрінню президента передували одкровення від канцлера. Якщо Штайнмаєр зосередився на сучасній ситуації, то Шольц під час україно-німецького економічного форуму заглянув у майбутнє і заявив, що той, хто інвестує у відновлення України, інвестує у майбутнього члена ЄС. Над реконструкцією України в сучасну державу працюватимуть «найсвітліші та найяскравіші розуми», запевнив Шольц. На його думку, союзникам пора розробити довгострокові урядові програми конкретної допомоги Україні з чітким розумінням, як вибудовувати її майбутнє та звідки брати на це фінанси «на роки та десятиліття вперед».

Росіяни тижня

Росіяни тим часом продовжують переконувати світ, що саме вони є найбільшою помилкою на планеті. Спочатку міністр Шойгу обдзвонив керівників оборонних відомств США, Великобританії, Франції та Туреччини, яких сподівався настрашити інформацією про те, що Україна готує провокацію з «брудною ядерною бомбою». Адресати через притаманну їм ввічливість не рекомендували Шойгу звернутися до психіатра, а реальний стан справ пояснив президент України. «Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне – що Росія вже все це підготувала», – заявив Зеленський.

Коли «брудна бомба» не спрацювала, росіяни поставили цю історію на паузу і вирішили розігрувати новий сценарій. У Севастополі сталися вибухи, які російські ЗМІ спочатку називали роботою сил російських же ППО, а потім перейменували все це у терористичний акт з боку України. В підсумку РФ заявила про вихід із «зернової угоди» і заблокувала десятки українських суден, що везуть сільськогосподарську продукцію в країни, яким загрожує голод.

Враховуючи, що ситуація на фронті для росіян все більше нагадує катастрофу, варто чекати від цих помилок природи нового креативу, де будуть усі можливі «брудні» види зброї і звинувачення всіх довкола у будь-яких можливих гріхах, які притаманні саме росіянам.

Банкіри тижня

Національний банк України оприлюднив свої прогнози, але ці дані були затьмарені історією з «невловимим Джо», тобто колишнім керівником НБУ Кирилом Шевченком, якого поки що безуспішно розшукують компетентні органи. На початку жовтня цей фінансист пішов у відставку з головної нацбанківської посади, мотивуючи це раптовим погіршенням здоров’я, а вже наступного дня Шевченкові було повідомлено про підозру. Звільненому банкірові закидають протиправну діяльність, якою він займався ще як працівник «Укргазбанку». Збитки держави від такої діяльності становили понад 200 мільйонів гривень.

Пошуки Шевченка спеціалістами НАБУ і САП виявилися цікавіші для інформаційного середовища від цифр, які написали його колишні підлеглі. «У 2023 році реальні зарплати будуть рости через підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції. Номінальні зарплати в Україні у 2022 році впадуть на 12,3%, реальні (з урахуванням інфляції) – на 26,9%. У 2023 році очікується зростання номінальних зарплат на 32,8%, реальних – на 4,6%», – йдеться в жовтневому інфляційному звіті Нацбанку. Крім того, в НБУ констатували, що в Україні кількість вакансій хоч і зросла порівняно з березнем-квітнем, все ще залишається удвічі-втричі (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до 24 лютого 2022 року.

Платформа тижня

Заходи на кшталт першого парламентського саміту «Кримської платформи», що відбувся в Загребі, корисні не лише налагодженням міжнародних зв’язків і залученням до кола друзів України нових членів, а й можливістю побачити, хто за кордоном чим дихає і з чиєї миски харчується. В столиці Хорватії місцевий президент Зоран Міланович відмовився від участі в саміті, мотивуючи це власною великою завантаженістю і тим, що це «парламентська, а не президентська ініціатива». Для тих, хто ще мав якісь сумніви стосовно його персони, Міланович просто повторив суто російський наратив: «Врешті США та Росії доведеться сісти за стіл переговорів, тому що вони ведуть маріонеткову війну за Україну, а український народ платить за це жахливу ціну».

Проте крім Мілановича як хорватського брата-близнюка угорського Орбана, в Загребі були і важливіші речі. Під час хорватської «Кримської платформи» посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич озвучив алгоритм майбутнього покарання для країни-окупанта. «Оскільки цей злочин, який почався в 2014 році, триває й зараз, ми впевнені, що одна з можливих відповідей – це створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України. Створення цього трибуналу, його робота і мандат, його юрисдикція будуть стосуватися власне злочину агресії проти України, який почався з Криму, і це буде правильна правова відповідальність для керівників РФ за все те, що вони вчиняли і вчиняють, починаючи з кінця лютого 2014 року», – заявив дипломат. Перші кроки для цього вже зроблені, адже у вересні Указом президента №661/2022 була створена робоча група, ціллю якої стане забезпечення належного міжнародного розслідування і притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України.

Найбільшим же оптимістом у Загребі виявився заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, який прогнозував: «Наступна зустріч Платформи пройде в звільненому кримському Бахчисараї».