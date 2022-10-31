250-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:26 Унаслідок масованої атаки російських окупантів по мирних містах і регіонах України 13 осіб отримали різні травми. Збитки від ударів оцінюють правоохоронці, заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко в етері національного телемаратону.

14:04 Повітряні сили України назвали злочином використання Росією території Молдови для ракетної атаки по Україні. Про це в етері загальнонаціонального телемаратону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. “Ми маємо масований запуск – буквально кілька хвиль пусків ракет. Влетіли бомбардувальники Ту-95, Ту-160 із району Волгодонська Ростовської області, з району Каспійського моря з півночі – запускають ракети, які летять фактично довкола України, з двох сторін обходять – і з північного, і з південного напрямку атакують Україну. Причому використовують територію суверенної держави Молдова, повітряний простір її, для терористичних атак України. Це ще один злочин, який треба документувати і показувати західній спільноті”, – сказав Ігнат.

13:52 У тимчасово окупованому Алчевську пролунав вибух у готелі металургійного комінату «Металург». Пишуть, що там проживали російські військовики.

13:21 Російська ракета під час понеділкового обстрілу вибухнула на території Молдови. Про це йдеться у повідомленні тамтешнього Міністерства внутрішніх справ. Вибух пролунав на крайній півночі села Наславча Окницького району неподалік від кордону з Україною. Згідно з інформацією молдовських правоохоронців, ракету збила українська ППО. Через детонацію в селі в декількох оселях пошкодило вікна. У понеділок росіяни намагалися атакувати греблю Дністровської гідроелектростанції.

13:07 На військово-повітряній базі РФ "Веретьє" (Псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух, два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" повністю знищено, ще два суттєво пошкоджено, повідомило Головне управління розвідки.

12:26 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час понеділкового обстрілу ракетами та дронами було атаковано 10 регіонів; там пошкоджено 18 об’єктів, більшість із них – енергетичні. Зі слів голови уряду, знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях. "Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній і професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44", – написав прем'єр. Шмигаль наголосив, що ремонтні бригади працюють на повну потужність. "На Київщині, у Запорізькій області, на Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, щоб усі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні", – підкреслив він.

11:47 Після ранкових ворожих ударів 80% споживачів Києва не мають водопостачання, а світла – 350 тисяч помешкань киян, повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

11:04 Збройні Сили України тримають трасу Сватове-Кремінна під вогневим контролем, заявив в етері національного телемаратону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. “Ця траса під нашим вогневим контролем, ми вражаємо на ній все, що може рухатися, і, відповідно, не даємо противнику по ній переміщувати ні особовий склад, ні військову техніку, боєприпаси. Відтак там теж точаться бої. У районі Білогорівки противник намагається контратакувати, але наражається на гідний спротив наших підрозділів”, – сказав Череватий. Він передбачає, що, ймовірно, загарбники робитимуть спроби перехопити ініціативу на цьому відрізку траси, але командування ЗСУ "продумує кроки наперед, щоб цього не сталося".

10:48 У рамках домовленостей представників ООН, Туреччини та України в Об'єднаному координаційному центрі з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшло 12 суден. Як повідомило Міністерство інфраструктури України, вони перевозять 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL із українською пшеницею для Ефіопії, який має допомогти розв’язати проблеми країни з голодом. ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором і провадять перемовини з делегацією Росії.

10:23 Під час ранішньої понеділкової ракетної атаки сили протиповітряної оборони України збили 44 ракети росіян. Загалом, як інформує командування Повітряних сил, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

У зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ збито 18 ракет, "Південь" – 12, "Схід" – 9, "Захід" – 5.

10:05 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 71 820 (+620) осіб, танків – 2686 (+14) од., бойових броньованих машин – 5485 (+32) од., артилерійських систем – 1728 (+4) од., РСЗВ – 383 (+0) од., засобів ППО – 197 (+0) од., літаків – 275 (+1) од., гелікоптерів – 253 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1) од., крилатих ракет – 352 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4128 (+8) од., спеціальної техніки – 154 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

78,6% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

31,6% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

68,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

56,1% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

34,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

22,0% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

28,5% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

14,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

09:45 В Україні через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. "Російські терористи вчергове завдали масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", – прокоментував він.

09:19 У понеділок вранці росіяни вдалися до нової серії обстрілів об'єктів енергетичної системи України.

Унаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Києві частину столиці знеструмлено. В деяких районах немає водопостачання, поінформувала КМДА.

На Вінниччині збита російська ракета впала на цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає.

У Запоріжжі пропадає енергопостачання через атаку на об’єкт критичної інфраструктури.

Росіяни атакували один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини – частину області знеструмлено.

Внаслідок ракетного обстрілу у Харкові тимчасово не працює електротранспорт.

Російські ракети влучили в енергетичний об‘єкт у Світловодську на Кропивниччині.

У Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури.

09:01 Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили домовленість про продовження руху 16 кораблів, котрі наразі перебувають у турецьких морських водах, через день після того, як Росія вийшла із "зернової ініціативи". Про це повідомляє Reuters. У заяві Спільного координаційного центру в Стамбулі, в котрому працюють представники ООН, Туреччини, України та Росії, зазначено, що три делегації також погодилися провести інспекції для 40 суден. Російську сторону поінформовано про такі плани.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти українців. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території республіки білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Кам’янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Табаївка, Терни Харківської області; Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Зарічне і Ямполівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Майорськ, Опитне, Сіверськ, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Пречистівка Донецької області та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам’янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині. На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку. Триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту. За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар, з них: 15 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 – по взводних опорних пунктах, а також 4 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, найімовірніше, спробує продовжити звичайні воєнні операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі та створити умови для згортання західної підтримки України, яке, як він очікує, станеться цієї зими. Цей прогноз базується на двох оцінках. По-перше, Путін вимагає продовжити в осяжному майбутньому кидати погано підготовлених російських мобілізованих безпосередньо у бойові дії в Україн, замість того, щоб призупинити операції для відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоби зламати волю Європи.

• Згідно з непідтвердженими російськими повідомленнями, російський генерал-лейтенант Андрєй Мордвічев (командувач 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу) змінив генерал-полковника Олександра Лапіна на посаді командувача Центральним військовим округом (ЦВО) станом на 30 жовтня. Російські джерела продовжують публікувати суперечливі повідомлення про те, чи Лапіна було повністю звільнено від командування ЦВО, чи лише звільнено від командування російською оперативною «Центральною групою військ», що діє в Україні.

• Міністерство оборони Росії та російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські штурми Першотравневого, Табаївки та Берестового Харківської області.

• Українські джерела та геолокаційні звіти свідчать, що російські війська зруйнували міст через річку Красна в Красноріченському Луганської області. Російські мілблогери в руйнуванні мосту звинуватили українські сили.

• Російський окупаційний чиновник заявив, що російські війська готуються захищати Херсон, облаштувавши інженерну оборону в Білозерці та Чорнобаївці. Український військовий також зазначив, що російські чиновники продовжували готувати оборону навколо міста Херсона.

• Українські військові повідомили, що російські війська готуються відвести артилерійські підрозділи з невизначених районів на західному березі річки Дніпро для можливого посилення інших напрямків. Українські військові офіційні особи також повідомили, що кілька сотень військовослужбовців Росгвардії перекинуто з Чеченської Республіки до Каланчака на південному заході Херсонської області.

• Російські війська продовжували обстріли українських позицій у Бериславському районі Херсонської області, а українські та російські джерела надали обмежену інформацію щодо ситуації на лінії фронту в Херсонській області.

• Російські джерела стверджували, що 30 жовтня російські сили захопили Водяне Донецької області (4 км на північний захід від Донецького міжнародного аеропорту). У вечірньому звіті українського Генштабу не повідомлялося про відбиття російських атак у цьому районі, як це зазвичай відбувається, потенційно вказуючи на те, що російські заяви точні.

• Російські джерела повідомляли, що 30 жовтня російські війська захопили Павлівку Донецької області (2 км на південний захід від Вугледара). Деякі російські джерела стверджують, що станом на 30 жовтня російські війська контролювали лише половину Павлівки. У вечірньому звіті українського Генштабу не повідомляється про відбиття російських атак у цьому районі, як зазвичай, що потенційно вказує на те, що російські заяви є точними.

• Російські війська здійснили пуск крилатих ракет Х-59 по Очакову Миколаївської області. Російські джерела стверджували, що російські сили вцілили та знищили військову інфраструктуру в Очакові.

• Мобілізовані з Республіки Комі звернулися до російської влади зі скаргами на нестачу військової техніки та бронежилетів.

• Росія оголосила про намір поставити 500 тис. тонн зерна «найбіднішим країнам» після виходу з угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно. Україна оголосила, що має намір далі експортувати сільськогосподарську продукцію для підтримки глобальної продовольчої безпеки.

• Українські військові повідомили, що російські війська в Новій Каховці далі змушували місцевих мешканців до евакуації

• Окупаційна влада в Херсонській області оголосила подвійну валютну систему, яка дозволяє використовувати як рублі, так і гривні, згортаючи багатомісячні спроби провести рубльовізацію області.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":