249-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:03 Європейська Унія закликає Росію спам'ятатися і повернутися до дотримання Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель. "Рішення Росії зупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, конче необхідних для розв’язання глобальної продовольчої кризи, спричиненої її ж війною проти України. ЄС закликає Росію скасувати своє рішення", – йдеться у заяві Борреля.

10:00 Україна завдяки західним постачанням потужної зброї та примітивним безпілотникам перехопила "артилерійську перевагу" у Росії, пише New York Times. Суть цієї переваги – більша дальність та вища точність ракет й артилерійських снарядів, а також клас озброєнь, якого в арсеналі Росії значною мірою не вистачає. Українські військові знищують бронетехніку вартістю мільйони доларів дешевими саморобними дронами, а також досконалішими безпілотниками й іншою зброєю, наданою США та союзниками. Сила росіян при цьому – у крилатих ракетах, великій армії та мільйонах артилерійських снарядів, хоч і неточних.

Тепер у Херсонській області сторони обмінюються приблизно рівною кількістю ударів, але українські не лише далекобійніші, а й точніші – завдяки ракетам зі супутниковим наведенням та західним сучасним артилерійським снарядам. Інтенсивність вогню з російського боку "зменшилася втричі", що свідчить про нестачу боєприпасів. Крім того, американські гаубиці M777, які стріляють високоточними снарядами, змусили російських військових розміщувати важку техніку далі від лінії фронту.

09:27 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 71 200 (+950) осіб, танків – 2672 (+13) од., бойових броньованих машин – 5453 (+52) од., артилерійських систем – 1724 (+16) од., РСЗВ – 383 (+3) од., засобів ППО – 197 (+2) од., літаків – 274 (+1) од., гелікоптерів – 252 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6) од., крилатих ракет – 352 (+1) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4120 (+13) од., спеціальної техніки – 154 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

78,2% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

31,4% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

68,7% автомобільної техніки (з них 1,3% за минулий тиждень),

55,9% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

34,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,0% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

28,4% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

14,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:02 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

27 жовтня 2022 року російський магнат Євгеній Пригожин опублікував в Інтернеті, очевидно, визнаючи звинувачення в тому, що його приватна військова компанія, Wagner Group, змінила свої стандарти та вербувала російських засуджених, які страждають на серйозні захворювання, включаючи ВІЛ і гепатит С. Роль Група Вагнера значно змінилася після вторгнення Росії до України. У попередніх конфліктах вона дотримувалася щодо високих стандартів вербування, багато з її операторів раніше служили професійними російськими солдатами. Набір ув’язнених із серйозними медичними проблемами свідчить про підхід, при якому тепер надається пріоритет кількості, а не досвіду чи якості. Нещодавно Прігожин обговорював плани створити 200-кілометрову оборонну «лінію Вагнера» на сході України. Ця робота потребувала би великої кількості робочої сили. Існує реальна можливість того, що деякі з новобранців із засуджених будуть спочатку спрямовані на будівництво оборонних споруд.

08:25 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти українців. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані “кадирівці”. Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита. Продовжує зберігатися загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БпЛА з території республіки білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне; на Новопавлівському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка. На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого впливу у районах населених пунктів Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині. За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої “евакуації” з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки. У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні “росгвардійців”. На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення. В населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів. Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 6 - по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БпЛА “Орлан -10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ймовірно, 29 жовтня українські сили атакували фрегат Чорноморського флоту типу "Григорович" поблизу Севастополя безпілотними надводними апаратами.

• Як повідомлялося, Кремль звільнив командувача Центральним військовим округом генерал-полковника Алєксандра Лапіна з посади командувача центральним угрупуванням військ в Україні.

• Росія, ймовірно, прискорює зусилля з примусового виселення населення в районах Херсонської області вздовж річки Дніпро та заселення їх російськими солдатами, деякі з них без уніформи, порушуючи право збройних конфліктів.

• Міністерство оборони Росії, ймовірно, реагує на тиск з боку мілблогерів щодо російських військовополонених та проведення обміну полоненими.

• Українські війська закріпили успіхи та продовжили контрнаступальні дії на лінії Сватове – Кремінна.

• Українська розвідка зазначила, що за оборону Херсонської області досі відповідають найякісніші російські війська.

• Російські війська продовжували займати оборонні позиції на західному березі Дніпра.

• Ймовірно, російські війська уповільнили темп наступальних дій у районі Бахмута через український удар.

• Російські джерела стверджували, що російські війська почали наступ у районі Вугледара.

• Російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів навколо міста Донецьк.

• Повідомляється, що Кремль наказав російським суддям не надавати умовно-дострокове звільнення ув’язненим, а натомість направляти їх для вербування в невизначені приватні військові компанії.

• Кремль, ймовірно, проводить інформаційну операцію, щоб зменшити напруженість між християнами та мусульманами в Росії, щоб задовольнити групи релігійних меншин у російських збройних силах.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Противник продовжує тримати оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Водночас, наносив вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, танків – як вздовж лінії бойового зіткнення, так і по прилеглих територіальних громадах. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активізував повітряну розвідку. Під приводом проведення підготовки до оборони Новій Каховці російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро. Такі заходи продовжуються по інших населених пунктах правобережжя. Ворог продовжував обстрілювати морські торговельно-транспортні шляхи Дніпро-Бузького лиману, в тому числі з РСЗВ «Град». З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань. Протягом бойового дня противник здійснив 6 авіаційних ударів по точках розгортання ППО, опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки. Українська авіація відповіла десятьма авіаударами по скупченню живої сили противника та військової техніки. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. За підтвердженими результатами протягом дня знищено 57 рашистів, самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона», самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», гаубиці «Д-20» та «Мста-Б», зенітні ракетно-гарматні комплекси «Тунгуска» та «Панцир-С1», 1 танк та 7 одиниць авто-бронетехніки. Пошкоджено ще 1 танк та 3 одиниці авто-бронетехніки. Корабельне угруповання противника у Чорному морі складає 10 кораблів, серед яких 3 надводні ракетоносії, озброєні 24 крилатими ракетами типу «Калібр», а також 1 вдк.

00:19 Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії зірвати "зернову ініціативу" вимагає жорсткої реакції від світової спільноти, щокрема, на рівні ООН та "Великої двадцятки". "Це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством", – нагадав Президент у відеозверненні у суботу. З його слів, "від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом". "Чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеш?.. Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти", – наголосив він.