ООН закликає Україну і Росію пролонґувати зернову угоду.

Москва ж критикує цю угоду – існує небезпека, що заблокує її продовження.

Організація Об'єднаних Націй закликала Україну і Росію продовжити за посередництва ООН угоду, яка дозволила відновити експорт українського зерна Чорним морем. Про це повідомило радіо Voice of America. Представники ООН заявили, що це необхідно для подолання ґлобальної продовольчої кризи. Чинність угоди закінчується в середині листопада,

«Ми наголошуємо на нагальній необхідності вчинити так, щоби зробити внесок у залагодження продовольчої безпеки в усьому світі та пом'якшити страждання, які ця глобальна криза підвищення вартості життя завдає мільярдам людей», – заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік (Stéphane Dujarric).

ООН також закликала до повної реалізації відповідної угоди, щоб зерно та добрива з Росії також надходили на світові ринки.

Згідно з угодою від 22 липня, Україна змогла відновити експорт зерна та добрив зі своїх чорноморських портів, який зупинився 24 лютого після повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку експортну угоду між Туреччиною, ООН та Україною, а також між Туреччиною, ООН та Росією було укладено на 120 днів.

Організація Об'єднаних Націй працює над пролонґацією угоди на термін до року та над спрощенням спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. Організація Об'єднаних Націй нещодавно повідомила, що у черзі на інспекцію перебуває понад 150 суден.

Росія розкритикувала угоду, скаржачись, що її власний експорт, як і раніше, ускладнений, а українське зерно надходить до країн, які його потребують, у недостатній кількості. Тож Москва може виступити проти продовження зернової угоди після середини листопада.