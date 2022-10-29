Депутат Держдуми РФ закликав Шойгу повернути мобілізованих з фронту.

За твердженням депутата Максіма Іванова від «Єдиної Росії», мобілізовані не пройшли належну підготовку і багато з них уже загинули.

Депутат Держдуми Максім Іванов, який репрезентує Свердловську область, звернувся до міністра оборони Росії Сєрґєя Шойгу через відправлення призовників до зони бойових дій без відповідної підготовки. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru з покликом на Telegram-канал депутата. Іванов є членом провладної партії «Єдина Росія».

«Йде вал звернень від дружин та матерів щодо того, що їхніх мобілізованих чоловіків та дітей відправили без належної бойової підготовки. Ситуація є неприйнятною. Яку користь принесе ненавчений хлопець, наприклад, на блокпосту поряд з Донецьком? Напевно, мінімальну», — написав депутат у своєму Telegram-каналі.

За його словами, інциденти з мобілізованими підтверджують факти. Депутат назвав ситуацію «неприйнятною».

У депутатському запиті до міністра оборони Іванов заявив, що у перші дні мобілізації щонайменше 86 осіб із Свердловської області було відправлено до України без проходження необхідної підготовки. Він також зазначив, що з початку жовтня ці люди беруть безпосередню участь у бойових діях, а з 13 жовтня члени їхніх сімей одержують повідомлення про смерть своїх близьких. Скільки саме мобілізованих загинуло в Україні, Іванов не уточнив.

У своєму зверненні депутат просить міністра розібратися в ситуації, припинити відправляти мобілізованих без підготовки, повернути вже відправлених на фронт мешканців Свердловської області для проходження належної військової підготовки, а також вжити заходів для запобігання таким інцидентам у майбутньому.

На свердловському ресурсі e1.ru, який теж опублікував цю новину, можна прочитати такі коментарі росіян:

«Ганьба! Без підготовки прямо як гарматне м'ясо!»

«Куди пішли трильйони на "другу армію світу"?»

«Як це без підготовки? все все їм вісім місяців показували по телику»

«Таке відчуття, що їх туди відправляють не нести службу, а для якнайшвидшого повернення вже не своїм ходом. Кажуть, що потрібні, але мабуть, у не дуже активному стані, тільки для статистики, а вона секретна».

«А хтось понесе за це відповідальність? Хоча питання, мабуть, риторичне».

«Там чиїсь діти гинуть, а міністр оборони "нехай просто зверне увагу"??? Де відповідальність самого міністра?»

«Все йде до того, що поліції та ОМОН дадуть броню в обмін на те, що вони у цілодобових облавах набиратимуть новий матеріал. Тут же на тему новий некролог –хлопець 29 років. Навіщо… за що…»

«А скільки вже таких ненавчених двохсотих додому приїхали, депутат не хоче уточнити у міністра? Он стрічка один суцільний некролог останні кілька тижнів».