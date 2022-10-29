248-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:57 Вночі та вранці 29 жовтня у Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. Як повідомив кореспондент "Крим.Реалії", звуки були схожі на роботу ППО. Гуркіт долинав з-понад Нахімовського мілітарного училища та місця розташування російських військовослужбовців. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що інфраструктура зазнала атаки безпілотників.

12:01 Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського аґента під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині. Слідство встановило, що він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони. "Для виконання ворожих завдань з проведення розвідувально-підривної діяльності російський агент їздив по території району і приховано спостерігав за об'єктами. Зібрану інформацію передавав загарбникам через анонімні месенджери у вигляді фотографій з прив'язкою до місцевості і докладним описом", – йдеться у повідомленні СБУ. Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, і звітував окупантам про наслідки повітряних атак. Серед основних завдань було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.

11:26 На Сіверському напрямку зафіксовано спробу просування ворожої розвідки. Як повідомила Державна прикордонна служба, до спостережних постів намагалися підійти дві групи наземної розвідки окупантів. Їх вдалося зупинити.

11:08 Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начальника штабу приватної військової кампанії "Вагнера": "Під час виконання бойового завдання бійці спецпідрозділу у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків сумнозвісної пригожинської ПВК "Вагнера". Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двохсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу", – йдеться у повідомленні підрозділу.

10:57 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зафіксував на Заході важливу зміну у справі ядерного стримування Росії: країни Заходу перейшли від абстрактних попереджень до погроз конкретними наслідками. Про це Кулеба заявив у інтервʼю ТСН. "Коли Росія вкинула дезінформацію про "брудну бомбу", відбулося дуже багато розмов у Президента й у мене з міжнародними партнерами. І дуже важливо, що партнери казали: ми довели до Російської Федерації, що буде, якщо вони вдадуться до застосування ядерної зброї. І ми зробили це мовою, яку розуміє президент Путін", – пояснив міністр закордонних справ. На його думку, це свідчить про зміну підходів. Захід перейшов "від абстрактних погроз (щось там ми тобі зробимо, якщо ти на це підеш) до конкретизації наслідків, до яких Росія не може підготуватися, щоб запобігти їхньому впливу".

10:31 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

27 жовтня 2022 року призначений Росією губернатор окупованої Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що на цей момент місто Херсона покинули понад 70 тисяч осіб. 26 жовтня 2022 року Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття князя Григорія Потьомкіна з його гробниці в кафедральному соборі Херсона на схід від Дніпра. У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов’язаний із завоюванням Росією українських земель у XVIII столітті та підкреслює вагу, яку Путін майже напевно надає історичному виправданню вторгнення. Це символічне усунення Потьомкіна та втеча цивільного населення, ймовірно, випереджає намір Росії прискорити вихід із цього регіону.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 70 250 (+550) осіб, танків – 2659 (+19) од., бойових броньованих машин – 5401 (+23) од., артилерійських систем – 1708 (+9) од., РСЗВ – 380 (+1) од., засобів ППО – 195 (+3) од., літаків – 273 (+1) од., гелікоптерів – 252 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5) од., крилатих ракет – 351 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4107 (+19) од., спеціальної техніки – 152 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

77,8% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

31,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

68,5% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

55,4% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

34,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

21,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

28,4% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень),

13,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – з використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Невське, Спірне, Ольгівка та Новоєгорівка; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах Великої Новосілки, Времівки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив близько 20 вильотів БпЛА різних типів. У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа. В населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання. Продовжується так звана “евакуація” окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами. В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога. Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська не просуваються в районі Бахмута, Донецької області чи ще десь вздовж лінії фронту.

• Президент Путін і міністр оборони Шойгу оголосили про завершення часткової мобілізації.

• Можливо, Путін намагається реабілітувати імідж Шойгу в інформаційному просторі, щоби протистояти зростанню впливу провоєнної фракції силовиків.

• Зростання впливу фракції силовиків продовжує розколювати російську провоєнну спільноту.

• Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.

• Російські війська продовжували перекидати мобілізований особовий склад і облаштовувати оборонні позиції на західному березі річки Дніпро в Херсонській області.

• Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальну операцію на північному заході Херсонської області.

• Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.

• Російська окупаційна влада завершила «евакуацію» частини окупованої Херсонської області.

• Повідомляється, що російська окупаційна влада планує примусово надати російське громадянство українським цивільним особам на окупованих частинах України до 30 жовтня, ймовірно, частково для легалізації примусової мобілізації українських цивільних у рамках осіннього призову 1 листопада.

• Російська окупаційна влада продовжує намагатися знищити українську історію, культуру та національну ідентичність на окупованих Росією частинах України.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":