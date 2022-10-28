247-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:41 Компанія "Укренерго" розпорядилася обмежити електропостачання у всіх регіонах України. "Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України", – йдеться у повідомленні. Додаткові обмеження застосовуватимуться для промислових споживачів у центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області).

12:00 Парламенти Польщі та Словаччини зазнали кібератак, повідомила у четвер аґенція AFP. Кібернапади було вчинено "з кількох напрямків, у тому числі з боку Російської Федерації", заявив представник польського Сенату. На його думку, атака може бути пов'язана з ухваленим напередодні рішенням про визнання російської влади терористичним режимом.

11:29 Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що перші системи протиракетного захисту NASAMS, за очікуваннями, надійдуть до України на початку листопада. Тобто інформація про те, начебто NASAMS уже є на озброєнні ЗСУ, передчасна.

11:07 Компанія Bayraktar завершила проєктувальні роботи для свого заводу в Україні і анонсує побудову об'єкту впродовж двох років. Про це заявив гендиректор турецького виробника безпілотних літальних апаратів Халук Байкар, передає Reuters. "Ми вже маємо архітектурний проєкт. І фазу проєктування вже завершено. Тепер ми можемо переходити до будівництва... Ми б хотіли завершити впродовж двох років", – сказав CEO.

10:41 Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав свого російського колегу Васілія Нєбєнзю безcовісним типом. Наш дипломат прокоментував у Twitter на історію журналістки Ніки Мелкозерової, яка показала Нєбєнзі список жертв росіян із Київщини – а російський представник натомість почав торочити про фальсифікацію кадрів із Бучі. "Ласкаво просимо до клубу! Ви досвідчили полегшену версію того, що ми мусимо регулярно терпіти, коли він несе ці бздури і брехні. Цей тип не має докорів сумління. Він вимкне вашу систему життєзабезпечення, щоб зарядити собі телефон. Щастя, що він іноді тікає!", – прокоментував Кислиця.

10:06 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, ймовірно, поповнила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами. Однак, це відбувається за вкрай низького рівня укомплектованості. У вересні 2022 року російські офіцери описували роти в Херсонському секторі як кожна з шести-восьми осіб. Роти мають розгортатися у складі близько 100 осіб. За останні шість тижнів російські сухопутні війська перейшли до довгострокової оборони на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Ймовірно, це пов'язано з більш реалістичною оцінкою того, що вкрай нечисленні та погано навчені сили в Україні нині здатні лише на оборонні операції. Навіть якщо Росії вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативний задум залишиться вразливим. Щоб повернути ініціативу, їй необхідно буде відновити якісніші, мобільніші сили, здатні динамічно протистояти українським проривам та проводити власні масштабні наступальні операції.

10:01 Пентагон виділив Україні новий пакет зброї й іншої допомоги на суму $275 млн для посилення витіснення російських військ із ключових районів на півдні до кінця зими. Американська допомога переважно спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для систем озброєнь, що вже є, зокрема для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS.

09:53 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 69 700 (+480) осіб, танків – 2640 (+9) од., бойових броньованих машин – 5378 (+14) од., артилерійських систем – 1698 (+8) од., РСЗВ – 379 (+0) од., засобів ППО – 192 (+0) од., літаків – 272 (+1) од., гелікоптерів – 251 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3) од., крилатих ракет – 351 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4088 (+10) од., спеціальної техніки – 150 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

77,3% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

31,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

68,1% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

55,1% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

34,0% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

21,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

28,3% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень),

13,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:48 МАГАТЕ на запит України перевірить два об'єкти, котрі, як звинувачує Росія, пов’язані з можливим виробництвом "брудних бомб". Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ. У замітці сказано, що запит було подано після того, як Росія закинула Україні проведення активності, пов’язаної з виробництвом "брудних бомб" на двох локаціях, "які перебувають під наглядом МАГАТЕ і регулярно відвідуються інспекторами". Аґенція зазначає, що місяць тому інспектори перевірили одне з двох місць, і там не було виявлено жодної не заявленої ядерної активності.

09:37 Представник ООН з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення Росії до Ради Безпеки із закликом розслідувати "військову біологічну діяльність" США в Україні. Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня, є "чистою вигадкою без будь-яких доказів", заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді Безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї. Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо також заявив, що ООН "не знає" про будь-яку програму біологічної зброї в Україні.

09:32 Вночі близько першої години російська армія обстріляла Миколаїв із зенітно-ракетного комплексу С-300, внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову, також пошкоджень зазнала хлібопекарня; одна людина була легко поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

09:12 Війна проти України позбавила Російську Федерацію статусу провідної енергетичної держави, а також наблизила кінець "золотого газового століття". Про це йдеться у річному прогнозі Міжнародної енергетичної аґенції (IEA). "До 24 лютого Росія була першим у світі експортером викопних енергоресурсів. Натомість Росія втратила найважливішого клієнта і ринок – Європу. Росії буде дуже складно надолужити втрату європейського ринку – і економічно, і технологічно, і політично. Видобуток та експорт нафти й газу з Росії найближчими роками будуть знижуватися. Росія гратиме набагато меншу роль у світовій енергетиці", – заявив на брифінгу глава IEA Фатіх Біроль.

08:51 Глава російської Чечні Рамзан Кадиров підтвердив поширену раніше українським командуванням інформацію про знищення бази чеченських бойовиків на Херсонщині. З його слів, загинуло 23 солдати (очевидно, це применшене число).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби противник завдав п'ятнадцять авіаційних та один ракетний удар, здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам’янка, Новогреднєве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар’їнка і Павлівка на Донеччині. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосування ударних БпЛА. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському та Слобожанському напрямках – з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Водолаги, Гірки, Писарівка і Рижівка Сумської області та Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро-Іванівка Харківської області; Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка і Невське на Луганщині; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яковлівка; на Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах 15 населених пунктів. Серед них – Білогір’я, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорізької області та Вугледар, Новосілка, Павлівка і Пречистівка Донецької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Триває так звана “евакуація” з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, “націоналізованих” підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. В той же час, відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та один штурмовик Су-25. Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника.

08:01 Росія пригрозила, що завдаватиме удари по комерційних супутниках Сполучених Штатів та інших західних країн, якщо вони будуть використані для допомоги Україні у війні. Про це заявив на засіданні комітету з роззброєння Генеральної Асамблеї ООН заступник голови департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтін Воронцов. З його слів, ці супутники – "квазіцивільна інфраструктура", тому можуть "виявитися законною ціллю для удару у відповідь".

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує відкидати український суверенітет у спосіб, який принципово несумісний із серйозними переговорами.

• Високопоставлений російський чиновник пригрозив, що Росія може націлитися на західні комерційні супутники, які підтримують Україну; речник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати відповідатимуть на будь-яку атаку на інфраструктуру США.

• Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальні дії на північному сході Харківської області та на лінії Кремінна–Лисичанськ.

• Російські війська продовжують підготовку до оборони на східному березі Дніпра в Херсонській області.

• Російські джерела стверджували, що українські сили проводили обмежені наземні штурми в Херсонській області.

• Російські війська продовжували вести наземні обстріли Донецької області.

• Російські військові розіслали повістки про мобілізацію іноземним громадянам, які працюють у Росії.

• Група Ваґнера Євгенія Прігожина, ймовірно, продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку нарівні зі штатними військовими збройних сил Росії.

• Представники російської й окупаційної адміністрації почали вилучати мобільні телефони мешканців окупованих Росією територій для підтримки правоохоронних органів та оперативних заходів безпеки.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":