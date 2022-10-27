Інформація про масове замінування у Тернополі не підтвердилася.

Інформація про масове замінування різних закладів у Тернополі, яку поліція отримала сьогодні близько 11 години, не підтвердилася. Про це інформує голова ОВА Володимир Труш.

"Наші спеціалісти перевірили залізничний вокзал, центральний універмаг та деякі освітні заклади. Дякую вчителям, які оперативно відвели дітей у безпечне місце.

Ми живемо у воєнний час, подібні повідомлення отримуємо не вперше. Усі служби знають, як діяти. Прошу не панікувати, не публікувати припущень та здогадок. Одна з цілей ворога – посіяти паніку. Ми не піддаємось!!!" – написав Труш.