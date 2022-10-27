246-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:47 Компанія "Укрспецсистемс" презентувала новий безпілотник – "Шарк" (shark із англійської – "акула"). Літальний апарат має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Технічні характеристики дозволяють йому заглибитися у тил окупантів до 60 кілометрів і провадити спостереження на відстані до 5 кілометрів до об’єкта. Розробники запевняють, що він може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS і стійкий до роботи в умовах РЕБ.

15:14 60% українських біженців у Польщі працездатного віку легально працюють, від березня українці заснували в Польщі 10 тисяч фірм; 60% дорослих українських біженців мають вищу освіту, свідчать дані рапорту Monitor Deloitte "Біженці з України в Польщі. Виклики і потенціал інтеґрації".

14:39 Міністерство закордонних справ України закликає правоохоронні органи відкрити справу проти уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової через викрадення української дитини (котре у Москві називають "усиновленням"). "Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року. На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття справи проти російської громадянки Львової-Бєлової, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення", – наголосили у МЗС.

14:04 У Києві та в області запроваджують жорсткіші обмеження на споживання електропостачання. Як повідомила Київська міська державна адміністрація, українські служби йдуть на такий крок через нову атаку Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. "З ладу виведено низку критично важливих об’єктів країни. Унаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання", – поінформували в КМДА. Київська влада додала, що графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, більше не є актуальними. "На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання", – повідомили в офісі Віталія Кличка.

13:47 Уряд ФРН повідомив: Німеччина передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Як зазначає портал "Мілітарний", загальна кількість переданих MARS II зросла до 5 пускових установок, а гаубиць Panzerhaubitze 2000 – до 16 одиниць.

13:18 Офіс Президента підтвердив, що після нічних російських обстрілів доведеться посилювати обмеження на використання електроенергії в центрі України. "Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", – повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram. Чиновник нагадав, що вночі російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру.

13:04 За останніми даними, російські військовослужбовці під час скоєння теракту в колонії Оленівки, де тримали українських полонених, застосували, зокрема, термобаричні реактивні гранати "джміль", повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

12:50 У Польщі одночасно демонтували чотири пам’ятники, встановлені на честь Червоної армії. Демонтажні роботи транслювали у прямому етері на сайті Інституту національної пам’яті. Голова IPN Польщі Кароль Навроцький спостерігав за знесенням радянського пам’ятника у Глубчицях в Опольському воєводстві, передає "Укрінформ". Під час брифінгу він наголосив, що відбувається демонтаж символу радянської системи, яка пліч-о-пліч з Адольфом Гітлером розпочала Другу світову війну, а також символу системи, яка після 1945 року підпорядкувала і колонізувала пів Європи, зокрема і Польщу. “Це символ системи, дух якого перейняла сучасна Російська Федерація, яка в ціннісній і ментальній площині відповідає за смерть українців сьогодні, в XXI столітті”, – заявив Навроцький. Він додав, що цей пам’ятник є також символом брехні та перекручування історії, оскільки радянські солдати принесли не "визволення", а “чергове поневолення”.

12:37 Під час відступу армія РФ може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів та організувати підриви на Запорізькій АЕС, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов. Не виключається, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій АЕС з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи із обвинуваченням у цьому України.

12:18 Від початку війни вдалося здійснити 28 обмінів військовополоненими, звільнено 978 осіб, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

11:59 Компанія "Укренерго" повідомила про новий удар росіян по енергетичній інфраструктурі України цієї ночі. "Було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. У зв'язку з цим, щоб запобігти перевантаженню мережі, сьогодні зранку диспетчерський центр "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", – поінформували у компанії.

11:47 Ізраїль готовий постачати Україні нелетальну зброю, заявив ізраїльський президент Іцхак Герцог під час візиту до США. Водночас він повідомив, що існують обмеження, які не дозволяють постачати Україні певні системи ППО: "Є зброя, для якої в нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати". Він зазначив, що США та Європа також відмовилися надати Києву деяке військове обладнання, і не уточнив, яка це нелетальна зброя може бути.

11:22 Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що в країні зараз перебувають 112 733 громадян Росії, які приїхали з січня по вересень цього року, натомість вихідців з України – 25 779 осіб.

10:45 Керівник окупаційної адміністрації Херсона колаборант Кірілл Стрємоусов повідомив, що росіяни всі окупаційні інституції перенесли на лівий берег Дніпра і "всі накази виконуються".

10:19 В окупованому місті Шахтарськ, що на Донеччині, вибухнули вагони із паливно-мастильними матеріалами. Як свідчить ранкове відео з місця пожежі, вибух деформував рейки, понищив залізничну інфраструктуру.

10:07 Німеччина звернулася до Швейцарії зі запитом надати дозвіл на передачу вироблених у Швейцарії снарядів калібром 35 мм для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україні. Міністр оборони Крістіне Ламбрехт пише в листі, що зенітні установки Gepard здебільшого використовуються для захисту критичної інфраструктури і допомагають убезпечити морські порти, важливі для експорту зерна, пише Spiegel.

10:00 Вчора ввечері з 22:00 по 24:00 години росіяни випустили понад два десятки «Shahed-136», 19 із них знищено: 17 дронів ліквідували сили протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України, ще два «Shahed-136» знищили інші підрозділи Сил оборони України. П’ятнадцять «шахедів» знищено в Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях. Високу ефективність бойової роботи показало озброєння, надане Україні західними партнерами, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

09:53 Підрозділи Повітряних сил збили на Херсонщині російський ударний вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25. ЗСУ за п’ять останніх днів збили вже сім надсучасних гелікоптерів Ка-52 “Алігатор”, більшість із них – у Бериславському районі Херсонщині. У Росії ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" виробляють із 2000-х років і вважають одним із найкращих своїх бойових вертольотів.

09:41 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Росії Міхаіл Мішустін заявив, що мер Москви Сєргєй Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії. Це сталося після того, як президент Путін видав указ про введення нового режиму рівнів безпеки. Цей захід, найімовірніше, призведе до тіснішої інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід для організації суспільства у зв'язку із подальшими труднощами війни Росії проти України. Більше залучення регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямоване на те, щоб відвести суспільну критику від керівництва країни. Подібний підхід Кремль дотримувався під час кризи COVID-19. Однак це, найімовірніше, ускладнить Кремлю ізоляцію російського суспільства від наслідків "спеціальної військової операції" в Україні.

09:24 Більшість членів Ради Безпеки підтримують проведення розслідування експертами ООН використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України. Цій темі було присвячене засідання Радбезу, скликане в середу на запит Росії. Вона стверджує, що керівництво ООН не уповноважене відряджати експертів для інспекції. Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр заявив: "Факти очевидні: Іран надав безпілотники Росії, яка використовує їх у своїй агресивній війні та у невибіркових бомбардуваннях цивільних об'єктів. Ці факти, що можуть бути визнані воєнними злочинами, твердо задокументовані". Він наголосив, що постачання Іраном зброї заборонене резолюцією РБ ООН 2231 від 20 липня 2015 року. Пункт 4 цього документа вимагає попереднього схвалення Радбезом таких поставок, передає "Укрінформ".

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 68 900 (+480) осіб, танків – 2628 (+17) од., бойових броньованих машин – 5351 (+30) од., артилерійських систем – 1686 (+12) од., РСЗВ – 379 (+2) од., засобів ППО – 192 (+2) од., літаків – 271 (+0) од., гелікоптерів – 248 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7) од., крилатих ракет – 350 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4076 (+22) од., спеціальної техніки – 149 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

77,0% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

30,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

68,0% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

54,9% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

34,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

21,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

28,1% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

13,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:57 Вночі над Дніпропетровською областю зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Схід" знищив російську високоточну авіаційну ракету Х-59, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти продовжують руйнувати критичну інфраструктуру та помешкання цивільних громадян. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема й задіяння ударних БпЛА. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з території російської федерації, із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця; на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка; на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське та Зарічне; на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озарянівка; на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір’я. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь. На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства. Ворог продовжує роботу щодо поповнення втрат. За наявною інформацією, представники приватних військових кампаній здійснюють вербування увʼязнених у виправних закладах міста Ульяновська. Більшість осіб зазначеної категорії, які погоджуються воювати на території Україні, є засудженими за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога 25 жовтня поточного року в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються. До міської лікарні населеного пункту Голубівка Луганської області, протягом 24-25 жовтня, було доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для надання допомоги, з Луганська та Кадіївки, прибуло декілька хірургічних бригад. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога. Воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

08:21 Вночі на четвер росіяни обстріляли із РСЗВ "Смерч" об'єкт інфраструктури в Запоріжжі. "Уночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це було три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч". Постраждалих немає", – повідомив голова ОВА Олександр Старух. З його слів, удару зазнав об'єкт інфраструктури, пожежу ліквідували співробітники ДСНС.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Розслідування Reuters російських документів із Балаклії підтверджує попередні оцінки ISW щодо поганого стану російських військ.

• Путін у промові 26 жовтня заявив, що Україна «втратила свій суверенітет», – це вказує на те, що Росія, ймовірно, зберігає свої максималістські цілі в Україні та продовжує опиратися переговорам.

• Російські окупанти в Херсонській області намагаються нівелювати інформаційні наслідки відступу росіян із західного берега Дніпра.

• Російські війська намагаються прив’язати українські сили до північного кордону України.

• Російські чиновники продовжували визнавати, що російська влада депортує українських дітей до Росії під виглядом схем усиновлення та відпочинку.

• Євґеній Прігожин спростував попередню оцінку ISW, у якій говорилося, що він конфронтував Путіна та інші угруповання силовиків щодо перебігу війни в Україні.

• Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступ на захід від Сватового.

• Російські війська продовжували готувати оборонні позиції на західному та східному берегах Дніпра в Херсонській області.

• Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на північному заході Херсонської області.

• Російські війська здійснили наземні удари в Донецькій області.

• Повідомляється, що російські військові намагаються завербувати іноземців для підтримки своїх військових дій в Україні.

• Російська окупаційна влада Херсонської області продовжувала переселяти жителів із західного берега Дніпра.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":