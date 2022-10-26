245-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:53 Уряд США кілька тижнів тому вже передав Україні перші дві системи NASAMS, комплекси розгорнуть найближчим часом, повідомив директор компанії-виробника Raytheon Technologies Ґрег Гейз.

NASAMS - це розроблений норвезькою компанією Norwegian Kongsberg та американською Raytheon рухомий зенітно-ракетний комплекс, призначений для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих і середніх висотах з дальністю та висотою ураження - відповідно від 2,5 до 40 км і від 30 м до 16 км.

10:31 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

24 жовтня 2022 року губернатор Бєлгородської області Росії заявив, що вибуховий пристрій пошкодив залізницю біля селища Новозибків, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону. Лінія є основним залізничним сполученням між Росією та південною Білорусією. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група «Стоп вагони». Це щонайменше шостий інцидент диверсії на інфраструктурі російської залізниці, про який «Стоп вагони» заявила з червня. Це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як у Росії, так і в Білорусі. Російська влада раніше обмежувала присутність «Стоп вагони» в інтернеті. Російські військові для розгортання сил в Україні покладаються в першу чергу на залізничний транспорт, але з мережею, яка простягається на понад 33 000 км, здебільшого через безлюдні території, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз. Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян може бути настільки налаштована проти конфлікту, що вдаватиметься до фізичних диверсій.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 68 900 (+480) осіб, танків – 2628 (+17) од., бойових броньованих машин – 5351 (+30) од., артилерійських систем – 1686 (+12) од., РСЗВ – 379 (+2) од., засобів ППО – 192 (+2) од., літаків – 271 (+0) од., гелікоптерів – 248 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7) од., крилатих ракет – 350 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4076 (+22) од., спеціальної техніки – 149 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

76,9% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

30,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

67,9% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

54,7% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

34,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

21,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,9% гелікоптерів (з них 0,6% за минулий тиждень),

13,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них - місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задіяв ударні БпЛА; на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснив обстріли позицій Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БпЛА різних типів. В російській федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження. За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих “кадирівців”. В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фракції російських силовиків продовжують висловлювати невдоволення військовими зусиллями Росії в Україні, що, ймовірно, свідчить про те, що президент Путін намагатиметься заспокоїти провоєнну фракцію.

• Прямі протистояння між Путіним і силовиками щодо війни в Україні ілюструють значення фракцій силовиків у російських владних структурах.

• Російські офіційні особи, ймовірно, риторично перебудовують війну в Україні з релігійними ідеалами, нібито доступними як християнам, так і мусульманам, щоб задовольнити релігійні та етнічні меншини.

• Російські окупаційні чиновники продовжують стверджувати, що евакуація в Херсонській області є частиною більшої програми переселення.

• Опитування Левада центру показують, що настрої російської громадськості щодо російського уряду принципово не змінилися, незважаючи на суспільний тиск, пов’язаний з війною в Україні.

• Російські джерела стверджують, що 25 жовтня українські війська здійснили наземні атаки на захід від Сватового та на Кремінну.

• Російські війська продовжували створювати запасні та оборонні позиції на східному березі Дніпра.

• Російські війська здійснили безуспішні наземні атаки в Донецькій області.

• Російські військові продовжують мобілізацію особового складу з порушенням правил призову. Російські мобілізаційні зусилля також створюють навантаження на російський ринок праці.

• В окупованій Росією Запорізькій області українські партизани здійснили атаку проти глави окупаційного режиму.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":