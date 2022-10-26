Конґресмени-демократи відкликали листа до Байдена про перемовини з Кремлем.

У листі пропонувалося, зокрема, послабити санкції проти Росії як стимул для припинення війни.

Група представників лівого крила конґресменів-демократів на чолі з Прамілою Джаяпал (Pramila Jayapal) відкликала свого листа на адресу президента США Джо Байдена зі закликом розпочати з Росією прямі перемовини, які могли б посприяти припиненню війни в Україні. Про це повідомило радіо Voice of America.

«Фракція лібералів Конґресу відкликає свій нещодавній лист до Білого дому щодо України. Лист був складений кілька місяців тому, але, на жаль, був опублікований співробітниками без перевірки. Як голова фракції я беру на себе відповідальність за це», – пояснила Джаяпал у письмовій заяві, поширеній у вівторок, 25 жовтня.

За словами політикині, цей лист дехто плутає з нещодавньою заявою лідера республіканської меншості в Палаті представників Конґресу США Кевіна Маккарті (Kevin McCarthy), який погрожував припинити допомагати Україні у разі приходу республіканців до влади. «Близькість цих заяв створила прикру позірність того, що демократи, які рішуче і одноголосно підтримали та голосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, так чи інакше пов'язані з республіканцями, які прагнуть перекрити американську підтримку для президента Зеленського та українських сил», – додала голова групи лівих конґресменів-демократів.

У листі, підписаному тридцятьма конгресменами та надісланому до Білого дому 24 жовтня, говорилося, що поряд з продовженням військової та фінансової допомоги Україні Байден має розпочати прямі перемовини з Росією, щоб знайти «реалістичні рамкові умови для припинення вогню», оскільки «альтернативою дипломатичному вирішенню стане затяжна війна з катастрофічними ризиками, які важко передбачити». Підписанти звернення зазначали, що рамкові умови мають охоплювати низку стимулів для припинення війни, у тому числі послаблення санкцій проти Росії та узгодження спільно зі світовою спільнотою гарантій безпеки вільної та незалежної України, прийнятної насамперед для самих українців.

Лист викликав різку критику серед демократів, у тому числі з боку деяких членів ліберальної фракції, які зізналися, що оприлюднення заклику до президента заскочило їх зненацька всього за два тижні до проміжних виборів 8 листопада. «Росія не визнає дипломатію – лише чинність. Якщо ми хочемо, щоб Україна продовжувала залишатися вільною та демократичною країною, ми повинні підтримати їхню боротьбу», – сказав у письмовому коментарі член фракції Рубен Гальєго (Rubén Gallego).

Тож навіть деякі підписанти листа дистанціювалися від нього. «У дипломатії засадниче значення має час. Я підписала цей лист 30 червня, але з того часу багато що змінилося. Я б не підписала його сьогодні. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну в економічному та військовому плані, щоб дати їй важелі, необхідні для припинення цієї війни», – написала в Twitter демократка Сара Джейкобс (Sara Jacobs).

Представники адміністрації Байдена заявили у відповідь на листа, що дипломатія може мати місце лише тоді, коли всі сторони відкриті для перемовин, і що вони не бачать такого бажання у Москви.