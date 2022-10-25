Папа Франціск засудив погрози використати ядерну зброю.

Він порівняв актуальну ситуацію з Карибською кирзою 60 років тому.

У рамках конференції лідерів світових релігій, яка відбулася в Римі у вівторок, 25 жовтня, Папа Римський Франціск взяв участь у зустрічі, присвяченій молитві за мир в Україні та світі. Він теж виголосив промову та підписав спільний заклик до миру разом з представниками інших релігій та християнських конфесій. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

У своєму виступі Франціск засудив сьогоднішній «похмурий сценарій, коли, як не гірко це визнати, плани впливових світових лідерів не враховують справедливих сподівань народів». Понтифік порівняв нинішню ситуацію у світі з Карибською кризою 1962 року і закликав політиків докласти дипломатичних зусиль, щоб запобігти загрозі ядерної війни через російську аґресію в Україні.

Говорячи про можливість застосування ядерної зброї в Україні, Франциск сказав: «Кожна війна залишає світ гіршим, ніж його застала. Війна – це поразка політики та людства, це ганебна здача, поразка перед обличчям сил зла. Це переконання випливає з дуже болючих уроків двадцятого століття, і, на жаль, також і цієї першої частини двадцять першого. Сьогодні, в дійсності, справджується те, чого ми боялися і про що воліли би ніколи не чути: те, що вже відкрито погрожують застосуванням ядерної зброї, яка після Хіросіми й Нагасакі і далі провинно вироблялася та випробовувалася».

Франциск нагадав, як 25 жовтня 1962 року, у розпал Карибської кризи, Папа Іван XXIII виступив на радіо зі зверненням до тогочасних лідерів із закликом відсунути світ від краю прірви. «Сьогодні світ серйозно порушений, зазнав нападу і зневажання, і це в Європі, на тому самому континенті, який у минулому столітті пережив жахи двох світових воєн. На жаль, з того часу війни продовжуються, викликаючи кровопролиття і призводячи до зубожіння Землі. Однак ситуація, яку ми переживаємо нині, є особливо драматичною», – зазначив Франціск.

Понтифік наголосив що «мир перебуває у серці всіх релігії, в їхніх священних писаннях і посланнях». Водночас він закликав не бути байдужим. «Крик про мир часто змушує замовкнути не тільки войовнича риторика, але також і байдужість. Його змушує мовчати ненависть, яка зростає, коли сторони воюють», – застеріг він.