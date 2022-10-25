Журналісти-розслідувачі встановили особи російських навідників ракет.

Цими ракетами Росія обстрілювала мирні українські міста.

Команда журналістів-розслідувачів Bellingcat спільно з виданням The Insider та німецьким тижневиком Der Spiegel встановила особи співробітників секретного підрозділу головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії. Саме це відділення займається наведенням високоточних ракет на цілі в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі.

«Вражаюче, але масові вбивства мирних мешканців в Україні для офіцерів з ГОЦ стали абсолютно рутинною справою», – пише The Insider.

Згідно з розслідуванням, більшість ракетних навідників – це чоловіки та жінки віком близько 30 років. Багато хто з них має досвід роботи у сфері інформаційних технологій. Деякі також працювали в російському військовому командному центрі в Дамаску в період з 2016 до 2021 року, коли Росія розміщувала крилаті ракети в Сирії. Частина їх удостоєна різних бойових нагород, зокрема від президента Росії Владіміра Путіна.

Спецпідрозділ ГОЦ, ​​як з'ясували розслідувачі, складається із трьох груп приблизно по десять осіб. При цьому кожна група спеціалізується на одному типі високоточних ракет: ЗМ-14, Р-500 і Х-101. Усі співробітники працюють із двох місць. Одне розташоване у штаб-квартирі міністерства оборони у Москві, інше – у штаб-квартирі адміралтейства у Санкт-Петербурзі.

Майже всі навідники, з якими зв'язувалися розслідували, заперечували свою причетність до збройних сил Росії. Один із них на умовах анонімності розповів, як групі було доручено запрограмувати складні траєкторії польоту російських високоточних крилатих ракет, а також надав групові фотографії розрахункової бригади головного обчислювального центру перед будівлею міністерства оборони в Москві.