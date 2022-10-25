Журналісти-розслідувачі встановили особи російських навідників ракет.

Цими ракетами Росія обстрілювала мирні українські міста.
Команда журналістів-розслідувачів Bellingcat спільно з виданням The Insider та німецьким тижневиком Der Spiegel встановила особи співробітників секретного підрозділу головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії. Саме це відділення займається наведенням високоточних ракет на цілі в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі.
«Вражаюче, але масові вбивства мирних мешканців в Україні для офіцерів з ГОЦ стали абсолютно рутинною справою», – пише The Insider.
Згідно з розслідуванням, більшість ракетних навідників – це чоловіки та жінки віком близько 30 років. Багато хто з них має досвід роботи у сфері інформаційних технологій. Деякі також працювали в російському військовому командному центрі в Дамаску в період з 2016 до 2021 року, коли Росія розміщувала крилаті ракети в Сирії. Частина їх удостоєна різних бойових нагород, зокрема від президента Росії Владіміра Путіна.
Спецпідрозділ ГОЦ, як з'ясували розслідувачі, складається із трьох груп приблизно по десять осіб. При цьому кожна група спеціалізується на одному типі високоточних ракет: ЗМ-14, Р-500 і Х-101. Усі співробітники працюють із двох місць. Одне розташоване у штаб-квартирі міністерства оборони у Москві, інше – у штаб-квартирі адміралтейства у Санкт-Петербурзі.
Майже всі навідники, з якими зв'язувалися розслідували, заперечували свою причетність до збройних сил Росії. Один із них на умовах анонімності розповів, як групі було доручено запрограмувати складні траєкторії польоту російських високоточних крилатих ракет, а також надав групові фотографії розрахункової бригади головного обчислювального центру перед будівлею міністерства оборони в Москві.25.10.2022