244-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:23 Повернення українського прапора у Крим означатиме прихід на півострів Європейського Союзу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи. "Реінтегрувати Крим буде нелегко після років такої окупації, але завдяки співпраці ми і це зможемо забезпечити. Ми змінимо ситуацію повністю. Повернення українського прапора в Крим – це повернення звичайної для усіх європейців нормальності, повернення того, що є в кожній з ваших країн – безпекової нормальності, економічної, правової, соціальної, культурної. Повернення українського прапора – це прихід на півострів Європейського Союзу в повному сенсі цих слів", – сказав Зеленський. Президент підкреслив, що Кримська платформа має стати стартом "для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені – від Придністров’я і Абхазії до Північних територій".

13:09 На Львівщині почалися віялові аварійні відключення, повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації максим Козицький. "Вони відрізняються від планових тим, що коли вони відбудуться та скільки триватимуть – важко спрогнозувати. Тому нема окремого графіка із часом та населеним пунктом, де не буде електроенергії", – поінформував Козицький.

12:50 Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде "планом Маршалла XXI століття". "Ми знаємо, що жодна історія країни не подібна до іншої, але з нашого історичного досвіду ми знаємо, що відбудова завжди можлива і що ніколи не запізно, аби виконати це завдання, – заявив Шольц на відкритті Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні. – Ця конференція – про створення інфраструктури та розробку механізмів, які допоможуть полегшити і профінансувати те, що Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав «постійна відбудова». Те, що тут на кону, є не менш ніж створенням нового плану Маршалла XXI століття, завдання поколінь, яке має початися зараз", – сказав Шольц. Канцлер Німеччини підкреслив, що нинішній спосіб війни Росії з атаками по цивільних та цивільній інфраструктурі України демонструє лише одну річ: путінська Росія – у відчаї, а народ України переможе. Для ґарантування перемоги Німеччина продовжить рішуче підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарною допомогою та зброєю, переказує "Укрінформ".

12:37 Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у Києві поширив заяву, в котрій запевнив, що український народ може завжди розраховувати на його країну. "Моє послання народу України: ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну – у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному вимірах", – заявив Штайнмаєр. Президент ФРН також закликав німців не забувати про те, який біль доводиться переживати українцям. "Давайте на хвилинку подивимося очима українців… Ми знаємо, що їм потрібна наша повна солідарність і підтримка – стільки, скільки потрібно", – наголосив президент ФРН.

12:12 Міжнародне агентство з атомної енергії оголосило, що місяць тому інспектувало одне з місць на території України, де за твердженням Шойґу, нібито мала створюватися "брудна ядерна бомба", і всі висновки повністю відповідали деклараціям України про гарантії, жодної незадекларованої ядерної діяльності чи матеріалів там не виявили. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що нуклеарні об'єкти України перебувають в рамках інспекційного режиму організації, інспектори організації оглядають їх регулярно.

11:46 Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців: Україна повернула 25 своїх героїв.

11:11 Лиш 26% українців вважають, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, ще менше респонденти вірять у можливість ядерного удару по країнах – учасниках НАТО (7%). У порівнянні з опитуванням у квітні ц.р. зросла впевненість у тому, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні та західних державах – членах Північноатлантичного альянсу, свідчить соціологічне опитування групи «Рейтинг», проведене 8–9 жовтня 2022 року.

11:04 Сполучені Штати Америки розглядають можливість передати Україні комплекси протиповітряної оборони HAWK, повідомляє Reuters, покликаючись на двох американських чиновників.

10:52 Команда розслідувачів Bellingcat спільно із The Insider і Der Spiegel встановила особи співробітників секретного підрозділу у складі головного обчислювального центру збройних сил Росії. Саме це відділення займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні. Автори вивчили метадані телефонних розмов начальника ГОЦ генерал-майора Роберта Баранова. Так, щоразу перед запуском ракет йому телефонували із номера полковника Іґоря Баґнюка. Вивчення дзвінків самого Баґнюка показало, що він спілкувався з понад 20 військовими інженерами й айтішниками з ГОЦ. Більшість імовірних навідників – молоді особи віком приблизно 30 років; багато хто з них має досвід роботи у сфері інформаційних технологій. Спецпідрозділ складається із трьох груп приблизно по десять осіб. Кожна спеціалізується на певному виді високоточних ракет – "Калібр", "Іскандер", Х-101. Один із них на засадах анонімності надав групові фотографії розрахункової бригади головного обчислювального центру перед будівлею Міністерства оборони в Москві.

10:37 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відбув телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. "Детальна й відверта розмова з держсекретарем Блінкеном про шляхи припинення ядерного шантажу Росії. Вдячний за підтвердження незмінної підтримки США незалежно від будь-яких обставин. Євроатлантична солідарність з Україною є надзвичайно важливою. Ми також зосередилися на поставках засобів протиповітряної оборони та озброєння", – поінформував Кулеба у twitter.

10:31 Українські та прихильні до України євреї у колективному листі до президента, уряду, парламенту та суспільства Ізраїлю закликають допомогти Україні проти іранської зброї, яку використовує Росія; лист опублікував виконавчий президент Вааду України Йосиф Зісельс.

10:27 Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 85 атак на об'єкти електроенергетики України, з них 51 – у жовтні, 12 – у вересні, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Найбільше ударів по об’єктах критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, у Києві – 4.

09:46 У Мелітополі пролунав вибух у офісному центрі, що належить голові окупаційної адміністрації Євгенію Балицькому. У цьому приміщенні розташовувалися редакції пропагандистських медій, у підвалі проходили наради окупантів, повідомляє видання "РІА Мелітополь".

09:33 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 68 420 (+480) осіб, танків – 2611 (+21) од., бойових броньованих машин – 5321 (+26) од., артилерійських систем – 1674 (+1) од., РСЗВ – 377 (+2) од., засобів ППО – 190 (+1) од., літаків – 271 (+1) од., гелікоптерів – 248 (+3) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2) од., крилатих ракет – 350 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4054 (+10) од., спеціальної техніки – 149 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

76,4% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

30,7% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

67,6% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

54,3% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

33,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

21,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,9% гелікоптерів (з них 0,7% за минулий тиждень),

13,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:09 До України прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. ​Про це повідомила речниця Штайнмаєра Серстін Гаммелін. "Наша солідарність є непорушною, і такою буде", – прокоментувала вона.

09:26 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З моменту вторгнення в Україні було підтверджено втрати щонайменше 23 російських ударних гелікоптерів Ка-52. Це становить понад 25% від 90 Ка-52, які перебувають на озброєнні ВПС Росії, та майже половину від загальної кількості втрат гелікоптерів в Україні. Російські ударні вертольоти, ймовірно, зазнали особливого збитку від українських переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) у той час, як вертольоти часто працюють з меншим сумісним верхнім прикриттям бойових літаків, ніж очікувалося за російською військовою доктриною. Росія далі не може забезпечити достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну ближню авіаційну підтримку з повітря поблизу лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються. Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до виконання ризикованих польотів на бойових вертольотах як одного з небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.

08:59 Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі російські звинувачення у створенні "брудної бомби". "Запевнив, що російські звинувачення про “плани” України застосувати “брудну бомбу” є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження. Єдина зброя “масового ураження”, яка у нас є, – це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога. Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну", – прокоментував Залужний. Генерал розповів, що ЗСУ проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загалом, за попередню добу, окупанти завдали 3 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої Держави з території республіки білорусь, включно із задіянням ударних БпЛА іранського виробництва. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: На Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Велика Писарівка Сумської області. на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське і Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Новосілка, Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольгівське, Степове, Червоне і Щербаки Запорізької області. На Південнобузькому напрямку зазнали вогневого ураження райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Сухий Ставок та Тернові Поди. За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега. Тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання Інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства. В населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб. За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях. Авіація Сил оборони, протягом минулої доби, завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та позицій 9 зенітних ракетних комплексів ворога. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 3 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”, бомбардувальник Су-24М, 2 БпЛА “Орлан-10” та БпЛА “Shahed-131” противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію “Зоопарк” та 2 інших важливих об’єкти противника.

08:31 У Брянській області Росії підірвали залізничну колію між населеними пунктами Новозибків і Злинка за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю.

07:26 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль другий день поспіль активізовував інформаційну операцію зі звинувачень України у підготовці атаки під фальшивим прапором із використанням брудної бомби.

• Начальник Управління військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов 24 жовтня заявив, що вплив російсько-терористичних ударів по критично важливій інфраструктурі України слабшає.

• Анексія президентом Росії Путіним чотирьох українських областей 30 вересня викликала розкол усередині Кремля, який, ймовірно, посилиться, коли Україна звільнить нові території, вважає Буданов.

• Прігожин продовжує набувати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

• Російські війська, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області, попри попередні підтверджені повідомлення.

• Генштаб України підтвердив, що українські війська захопили Кармазинівку, Мясожарівку та Невське Луганської області та Новосадове Донецької області.

• Губернатор Курської області Роман Старовойт оголосив про завершення будівництва двох рубежів посиленої оборони на кордоні з Україною 23 жовтня – ймовірно, це акт безпеки, спрямований на внутрішню російську аудиторію, оскільки жодної небезпеки українського механізованого вторгнення в Росію нема.

• Фінансист "Групи Ваґнера" Євгеній Прігожин визнав повільний темп наземних операцій "Групи Ваґнера" навколо Бахмута, оскільки російські війська продовжували втрачати позиції поблизу міста.

• 23–24 жовтня українські війська продовжували обстріли зосередження російських військ поблизу лінії фронту в Запорізькій області та 22 жовтня завдали ударів по зосередженню російських сил і засобів в районі Енергодара.

• Поспішні мобілізаційні зусилля Росії, спрямовані на усунення дефіциту особового складу на фронті, призвели зниження її можливості ефективно навчати і розгортати нові кадри через скорочення чисельності відповідного російського персоналу, а також укомплектовувати кадрами російську промисловість.

• Посадовці окупаційної адміністрації вивели з ладу системи зв’язку в Херсоні, намагаючись обмежити повідомлення цивільних осіб українським силам про російські позиції перед очікуваним наступом українських військ.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":