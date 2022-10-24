«Нічо. Помиєм. Успокойся. Не псіхуй»

Заспокійливе і життєствердне від трирічного Назара з Волині має стати девізом для кожного українця, який тимчасово опиниться без електрики чи води

Енергетика тижня

Повідомлення Міненерго про те, що на сьогодні окупована росіянами Запорізька АЕС у попередні зимові періоди на чверть забезпечувала країну електрикою, а після початку широкомасштабної війни Україна втратила 90% вітрової енергетики та половину сонячної, оптимізму не додають. Коли Президент Зеленський каже, що знищено третину вітчизняної енергетичної інфраструктури, майбутнє бачиться холодним і важким. З 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми, а коли через десять днів росіяни знов обстріляли вітчизняні енергетичні об’єкти, перспективи блек-ауту стали ще реальнішими.

Поки українці оперативно звикають до економного споживання і делікатного ставлення до кондиціонерів, бойлерів та іншої енергоємної техніки, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило повідомлення: «Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні». Напередодні інформації від розвідників про можливий підрив росіянами Каховської ГЕС заявляли Президент Зеленський та спеціалісти з американського Інституту вивчення війни.

Підняти настрій співвітчизникам спробував прем’єр-міністр. «Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктів», – сказав Денис Шмигаль. Українцям залишилося вірити керівникові Кабміну, бути впевненими в силах комунальників (після обстрілів росіянами Харкова місцеві спеціалісти відновили енергопостачання за пів години) і з розумом поставитися до закликів економити електрику.

Спецслужба тижня

Робота українських спецслужб нечасто виходить на публіку, але цього разу СБУ оприлюднило кілька своїх здобутків. Спочатку стало відомо про затримання «корисного ідіота», який зафільмував наслідки влучань ракет по Бурштинській ТЕС та розмістив запис у своєму телеграм-каналі. Такі відео можуть бути використані Росією для коригування точності ударів – пояснили 22-річному шукачеві популярності в СБУ зі сподіванням, що більше він не матиме бажання виступати в ролі коригувальника вогню для росіян.

Через день працівники СБУ просто під час наради у мера затримали начальника комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба», який мав на меті організувати потужну агентурну групу російських спецслужб. «Зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, СБУ, співробітників Нацполіції й обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників, збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ», – повідомили в СБУ.

А найрезонанснішим стало затримання почесного президента компанії «Мотор Січ», екснардепа В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Колишній «регіонал» зі спільниками налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Також СБУ встановила, що керівництво державного підприємства "Антонов" не вжило всіх необхідних заходів для збереження літака АН-225 "Мрія", а колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправляння за кордон українців призовного віку. Ця історія так само, як епопея з Богуслаєвим, матиме продовження, бо унікальні «Мотор Січ» і «Мрія» важливіші за інфантильного шукача слави з Бурштину чи миколаївського майстра похоронних справ.

Паспорти тижня

Верховна Рада зробила те, що мала б зробити років тридцять тому, й ухвалила за основу законопроєкт щодо умов прийняття до громадянства України. Законопроєктом №7606 вводиться як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою. Законом запроваджується зобов’язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.

Також стало відомо, що з листопада зросте вартість термінового оформлення внутрішнього паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця. Згідно з постановою уряду №1180, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 до 496 гривень, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три або сім днів подорожчає з 704 до 992 гривень, вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 до 452 гривень.

Кассандра тижня

Інформація є для внутрішнього і зовнішнього користування. Шмигаль заспокоїв українців, що світло і тепло буде, а потім дав інтерв'ю Frankfurter Allgemeine, в якому повідомив, що його співвітчизники можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро. «Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії. Сьогодні оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків, і ми використовуємо фінансову допомогу наших партнерів у значній мірі для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки», – зазначив прем'єр і розповів, що втрати України від війни з РФ – уже понад 700 мільярдів доларів.

Розв'язати проблему, на думку Шмигаля, можна буде за рахунок заблокованих російських активів, але про це треба буде думати вже після перемоги.