243-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
За наявною інформацією, російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.
За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.
Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Загалом, за попередню добу, окупанти завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
Протягом жовтня цього року на території республіки білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.
Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території республіки білорусь, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петро-Іванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;
на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;
на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;
на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.
На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогірка, Давидів Брід та Трифонівка. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.
За уточненою інформацією, підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, а також евакуацію близько сімдесяти поранених військовослужбовців противника 22 жовтня поточного року в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області.
У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією “росатом”. Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА “Shahed-136”.
Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.
07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російська влада припинила доступ до Інтернету в Херсоні 22 жовтня, ймовірно, щоб обмежити місцеві повідомлення про евакуацію росіян на східний берег Дніпра. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські наземні атаки на північному заході Херсонської області.
• Українські та російські джерела повідомляли про бої поблизу Сіверська, Соледару, Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки на сході України. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські сили відбили українські наземні атаки на заході Донецької області.
• Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальні дії в напрямку Кремінної та Сватового.
• Російські війська завдали ударів по Запоріжжю, Миколаєву та іншим районам Миколаївської області з БПЛА «Шахед 136» і ракет С-300. Українські джерела повідомили, що російські війська завдали ударів по Нікополю та Марганцю з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).]
• Речник командування ВПС України заявив, що українські сили збили загалом 273 наданих Іраном безпілотника Shahed-136 з моменту, коли Росія почала використовувати їх в Україні 13 вересня.
• Джерело в українському уряді повідомило, що іранські інструктори в Білорусі (крім раніше відомих інструкторів у Криму) допомагали російським силам у координації попередніх ударів безпілотників Shahed-136 по Київській області та північних і західних областях України.
• Російські ЗМІ продовжували створювати умови, щоб звинуватити Україну в руйнуванні Каховської ГЕС, яку російські війська, ймовірно, знищать, щоб уповільнити просування українських сил.
• Російські джерела широко обговорювали будівництво оборонних позицій у Курській області.
• Українське джерело повідомило, що російська влада Краснодарського краю «на невизначений термін» продовжила «канікули» (маються на увазі примусові викрадення в рамках кампанії етнічних чисток) дітей з Енергодара Запорізької області.
• Російські джерела повідомляли, що приватний бізнес пропонує за гроші навчати мобілізованих на приватному військовому та медичному обладнанні.
• Ще один російський винищувач врізався у двоповерховий будинок у Ново-Леніно Іркутської області.
06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":
Наші війська утримують займані позиції та наносять вогньове ураження противнику, з метою створення умов для подальших наступальних дій.
Протягом бойового дня, суттєвих змін у стані, складі та положенні військ противника не відмічено.
Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ. Застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і танки по наших позиціях і прилеглих територіальних громадах.
Протягом бойового дня ворог 6 разів атакував авіацією наші позиції і вивільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.
Мінометний вогонь вів по прибережній смузі Очаківської громади. Без наших втрат.
Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день. Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції «Зоопарк-1» наші бійці вкоротили віку на Херсонщині.
В Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів, у тому числі 3 великих десантних кораблі та 2 носія високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 «Калібрів». Не наважуються виходити зі своєї «зони комфорту» стримані міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, а також побоюванням наших засобів ураження.
На території придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
24.10.2022