Сі Цзіньпіна переобрано на посаді генсека ЦК КПК.

Вперше в історії постмаоїстського Китаю одна особа перебуватиме на цій посаді третій термін поспіль.

У неділю, 23 жовтня, відбулося перше пленарне засідання нового центрального комітету Комуністичної партії Китаю (КПК), обраного напередодні на ХХ з'їзді правлячої партії. Члени ЦК проголосували за переобрання 69-річного Сі Цзіньпіна генеральним секретарем партії. Це вже третій п'ятирічний термін Сі Цзіньпіна на посаді лідера КПК. Про це повідомило державне інформаційне агентство КНР «Сіньхуа».

Це відкриває шлях для переобрання Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР на сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) у 2023 році. Він обіймає посаду глави держави з 2013 року, а у 2018-му на сесії ВЗНП було схвалено поправки до конституції КНР про скасування обмеження повноважень голови КНР двома каденціями.

Статутом КПК обмеження термінів для обіймання найвищої партійної посади не передбачено. Проте досі діяла неписана домовленість, що лідер партії залишається на посаді лише дві каденції.

До списку затвердженого напередодні ХХ з’їздом КПК нового складу Центрального комітету партії не ввійшли чотири зі семи членів Постійного комітету політбюро, включно з прем'єр-міністром Лі Кецяном. А колишнього лідера Китаю Ху Цзіньтао взагалі вивели зі зали перед промовою Сі Цзіньпіна: це породило припущення про його опалу і навіть можливий арешт. Політичні оглядачі припустили, що таким чином лідер партії нейтралізовує своїх евентуальних опонентів.

Аналітики звернули увагу, що новим членом Постійного комітету політбюро став, зокрема, голова міськкому КПК Шанхаю 63-річний Лі Цян. Це може свідчити, що він, ймовірно, у березні стане новим керівником уряду.

Сам Сі Цзіньпін у двогодинній доповіді на з'їзді визначив своє бачення розвитку Китаю до 2035 року. Він говорив про розвиток економіки, освіти, модернізацію промисловості та перехід на «зелену» енергетику. У виступі згадувалося й тайванське питання. Сі Цзіньпін наголосив, що Пекін націлений на мирне возз'єднання з Тайванем, але у разі потреби готовий застосувати силу.