Імператорські клопоти

Василь МАХНО

З циклу "Кілька днів із Ду Фу"

 

 

10.

 

імператор питає: «а що там війська?»

у блідого – як смерть – міністра

«оборона – тонка, дорога – слизька

ми тримаємо там половину міста»

 

«то пошліть найкращі й добірні полки

заженіть селян – озбройте поетів»

«там одна дорога уздовж ріки

а підземний хід ми тримаєм в секреті»

 

«ви щоранку з’являєтесь з кислим лицем

і очима – як вицвілі акварелі

те що ми програємо знають про це

стіни двору, дахи і стелі

 

знають вуха служниць та їх язики

навіть миші що нидіють в норах

ким мені послужитись? яких

генералів вислати в гори?

 

де ж наш дух бойовий? переможні пісні?

де Лі Бо? де Ду Фу? де інші?

«Про Лі Бо чутки: помер навесні

й розтягли – кажуть – одяг та вірші

 

про Ду Фу – невідомо – чув що живий

постарів у північній провінції»

«збирайтесь в похід – видно що ви

засиділись у столиці»

 

до тих гір – зі столиці три дні верхи

крізь дощі й снігопади чвалали війська

та застали залогу вирізану до ноги

і спустошені селища і міста

 

 

Фото: Володимира Давиденка.

 

 

 

 

22.10.2022

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