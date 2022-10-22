241-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:31 Російський ворог повторно атакував Волинь, зафіксовано новий ракетний удар по об'єкту енергетичної інфраструктури, повідомив голова волинської ОВА Юрій Погуляйко.

12:10 Під час суботнього російського обстрілу українська енергосистема зазнала великих ушкоджень. Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що наслідки удару можуть бути гіршими, ніж від обстрілу на початку минулого тижня. Майже в половині реґіонів вдалися до вимушеного обмеження енергопостачання. "Рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня... Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками", – заявили в "Укренерго".

11:52 Зранку о 7-й годині росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури в різних областях України, випустивши зі щонайменше десяти літаків стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555) та з кораблів з акваторії Чорного моря – 16 крилатих ракет "Калібр", повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. Українською авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами із випущених 33 крилатих ракет знищено 18: 13 ракет Х-101/Х-555 та 5 ракет "Калібр".

11:01 У Рівному через російський обстріл проводили евакуацію населення з території, прилеглої до місця вибуху. "Маємо прильоти по об'єкту критичної інфраструктури міста... Для ліквідації наслідків ракетного удару – прибирання, скло і т.д. У медичних закладах міста вже розгорнули пункти надання медичної допомоги. Мешканці прилеглих територій оперативно евакуйовані в безпечні місця. З ними проводять роботу психологи, є гарячий чай, їжа. Дякуємо Богу за те, що, попередньо, без жертв. Працюємо з енергетиками над відновленням електроенергії", – відзвітувався міський голова Рівного Олександр Третяк.

10:44 У Луцьку після російського обстрілу одна людина потребує допомоги медиків. "Ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає", – повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук. Перед тим влада інформувала, що росіяни влучили в об'єкти енергетики. У частині міста зникла електроенергія; мешканців закликали зробити запаси води. "Суспільне" повідомляє, що в Ковелі теж пролунали вибухи. Ковельський міський голова Ігор Чайка повідомив про відсутність води та світла.

10:05 Вранці по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. В кількох областях пролунали вибухи.

Про серію вибухів повідомляють із Луцька, є влучання в об‘єкт енергетики, в деяких районах міста відсутнє електропостачання.

Вибухи, влучання та перебої зі світлом та водою є і на Рівенщині та Хмельниччині.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк сповістив, що під час повітряної тривоги над Дністровським районом літак ЗСУ збив ракету, вона впала в озеро.

Повідомлення про вибухи у Львівській області підтвердив голова ОВА Максим Козицький і пояснив – працювала ППО.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські війська продовжують зміцнювати пункти переправ через ріку Дніпро, а також завершили будівництво мосту з барж поряд із пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні. Незважаючи на те, що використання важких баржних мостів майже напевно входило в плани радянської епохи для операцій у Європі, цілком імовірно, що це перший випадок, коли російським військовим доводиться використовувати цей тип мосту протягом десятиліть. Використання цивільних барж, ймовірно, надасть Росії додаткові матеріальні та матеріально-технічні переваги, оскільки вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу під час вторгнення. Якщо баржний міст зазнає пошкоджень, цілком очікувано, що Росія намагатиметься швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, бо їхні сили та пункти переправ через ріку Дніпро зазнають дедалі більшого тиску в Херсоні.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 67 070 (+320) осіб, танків – 2579 (+6) од., бойових броньованих машин – 5266 (+8) од., артилерійських систем – 1653 (+5) од., РСЗВ – 373 (+1) од., засобів ППО – 189 (+0) од., літаків – 270 (+1) од., гелікоптерів – 243 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16) од., крилатих ракет – 329 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4021 (+15) од., спеціальної техніки – 148 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

75,5% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

30,4% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

67,0% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

53,7% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

33,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

21,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

13,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині. Для своїх злочинів противник використав авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА “Shahed-136”. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ російської федерації та республіки білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі республіки білорусь. За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка; на Куп’янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка; на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Кармазинівка, Зарічне, Шийківка та Терни; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне; на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Первомайського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли в районах Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір’я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них – Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве. За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв. Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу. В місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали. Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців. За наявною інформацією, у одній із країн Близького Сходу, продовжується вербування бойовиків. Зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення російської федерації. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення. Підтверджено вогневе ураження Силами оборони, 20 жовтня цього року, ремонтної бази окупантів та ворожої техніки в районі Нової Каховки, що на Херсонщині. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один БпЛА типу “Орлан-10”. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.

08:20 Постійний представник Росії при ООН Васілій Нєбєнзя покинув засідання Радбезу ООН перед виступом постпреда України Сергія Кислиці, бо не міг витримати обговорення про застосування Росією іранських безпілотників проти України. Як повідомляє УНІАН, Нєбєнзя зажадав від Секретаріату ООН підтвердження, що він не буде проводити розслідування по безпілотниках в Україні, і назвав фейком повідомлення про постачання іранських дронів-камікадзе Росії. У відповідь на вчинок Нєбєнзі Кислиця заявив: "Я радий тому, що місяці – не роки – наших зусиль прибрати Росію з Радбезу приносять свої плоди. Принаймні, посол покинув зараз Раду. Але настане день, коли Росії не буде взагалі в Радбезі", – сказав Кислиця. Український дипломат повідомив, що Росія замінувала греблю на Каховській гідроелектростанції. "У нас є інформація, згідно з якою РФ готує широкомасштабну катастрофу на півдні України... Якщо російські терористи підірвуть Каховську ГЕС, більше 80 населених пунктів, включаючи Херсон, сотні тисяч людей, які живуть там, опиняться в зоні швидкого затоплення", – сказав представник України.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Розпочався відхід росіян із західної частини Херсонської області. Російські сили, ймовірно, мають намір продовжити це відведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть мати проблеми з відходом у належному порядку, якщо українські сили вирішать атакувати.

• Президент Путін явно ставить перед Росією умови для продовження тривалої війни в Україні, а не для врегулювання шляхом переговорів чи зриву.

• Російські війська, ймовірно, спробують підірвати дамбу на Каховській гідроелектростанції, щоби прикрити свій відхід із міста Херсона та не дати українським силам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області.

• Президент Росії Путін 21 жовтня підписав указ про створення "координаційної ради" при уряді РФ з питань удосконалення федерального координування військового часу.

• Російські та українські джерела повідомляли про бої на північний схід від Харкова вздовж міжнародного кордону, на лінії фронту Сватове–Кремінна та на захід від Лисичанська.

• Українські військові зробили обмежений огляд ситуації на фронті.

• Південне оперативне командування Збройних Сил України наголошує, що російські війська використовують українських цивільних як живий щит під час транспортування військової техніки через Дніпро, а російські джерела оприлюднили кадри, на яких видно чергу мирних жителів, які очікують переправи з Херсона.

• Російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області та регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Миколаївській області.

• Російська влада намагається зберегти видимість стійкої та потужної логістики на півдні України, одночасно прискорюючи заходи для компенсації атаки на Керченському мосту.

• Розбіжності між регіональними російськими чиновниками, міністерством оборони Росії та військовими комісаріатами, а також російським цивільним населенням, яке мобілізовують, ймовірно, посиляться в найближчі місяці.

• Російська влада перешкоджає українцям у Росії виїжджати з країни через складні вимоги щодо місця проживання та дозволу на перетин міжнародних кордонів.

• Російська окупаційна влада продовжила масове примусове виселення мирного населення із західного берега Дніпра під виглядом «евакуації».

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":