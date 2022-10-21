240-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:21 Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет у війні Росії проти України. Слідство має встановити всіх причетних до постачання в рф іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. Мета – поіменна ідентифікація причетних осіб, а також розкриття способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і притягнення винуватців до відповідальності. "Той, хто допомагає Росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини РФ. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби рф замаскувати «Шахеди» під «Герані», ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх", – прокоментував очільник СБУ Василь Малюк.

14:16 Енергетичне співтовариство (Energy Community) закликало терміново допомогти Україні з аварійним обладнанням для відновлення енергетичної інфраструктури після завданої російськими атаками шкоди.

Енергоспівтовариство – це міжнародна організація країн Євросоюзу та 9 країн-кандидатів з розширення енергетичного ринку Євросоюзу, країни-члени беруть на себе зобов'язання в області енергетики, згідно з якими створюють нормативно-правову базу відповідно до Acquis communautaire ЄС та лібералізують свої енергетичні ринки.

13:22 Актор Марк Хемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у кіноепопеї "Зоряні війни", повідомив, що Україна незабаром отримає 500 дронів на потреби армії. Про це він розповів у інтерв’ю Bloomberg Radio. "Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Дрони визначають хід війни, захищають території та людей, моніторять кордони, є очима у небі. Я був шокований, коли мені повідомили найсвіжіші дані щодо збору. Мені сказали, відтоді коли я почав, ми отримали понад 500 дронів", – повідомив Хемілл. Виконавець ролі Скайвокера підтримує українців у протистоянні російському вторгненню. Він заявляв раніше: "Я – вигаданий герой фільмів, а ці герої – реальні". У жовтні Марк опублікував у twitter ілюстрацію, на якій винищувач у синьо-жовтих кольорах протистоїть флотові темних сил.

13:08 Результативність збиття іранських дронів "Shahed-136" українськими військовослужбовцями становить 85%. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. "Беремо, умовно, два тижні крайні застосування наших бойових сил та засобів проти дронів і результативність їхнього збиття, то маємо цифру сьогодні 85%, саме якщо говоримо про дрони "Шахід-136", – сказав Ігнат.

12:43 Оператор енергетичної системи України «Укренерго» анонсує контрольоване обмеження споживання електроенергії не тільки в Києві, але й ще 4 сусідніх областях: «Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання»

11:34 Французькі експерти ідентифікували зброю, з якої було розстріляно евакуаційну колону поблизу села Курилівка на Харківщині, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков. "На кузовах виявлено частини фугасних снарядів 30 і 45 мм. Згідно з висновками наших французьких колег, вони належать до військових гармат, розташованих на важкій військовій техніці БМП-2 і БРМ 3К "Рись". Ці машини перебувають на озброєнні армії РФ. Крім того, в 16 оглянутих ними трупах цивільних осіб було виявлено металеві залишки снарядів. Вони ідентифікували ці снаряди та зброю, з якої їх було випущено... Це схоже на ВОГ-17 та ВОГ-25", – сказав Фільчаков, згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна".

11:12 У Києві та в області почалися тимчасові відключення електроенергії через те, що в реґіоні фіксують зростання споживання електроенергії. Голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба закликав тотально економити електроенергію. "Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу!" – сказав чиновник.

11:00 Десять країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, яких вважають партнерами Росії, готуються 14 грудня в Брюсселі, де країни ЄС і АСЕАН проведуть перший спільний саміт, разом із ЄС засудити війну в Україні та вимагати припинити російську військову агресію, пише EUObserver з посиланням на проєкт комюніке. Це десять країн із загальним населенням 667 млн людей: Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни. Росія вважала, що деякі з них підтримують її вторгнення в Україну: Таїланд, В'єтнам та Лаос утрималися під час голосування на Генасамблеї ООН 12 жовтня щодо осуду «референдумів» про приєднання до Росії чотирьох областей України.

10:55 Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід під час розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою висловив занепокоєння щодо участі Ірану у війні та його співпраці з РФ: "Цього вечора я розмовляв із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, який поінформував мене про актуальну інформацію щодо війни в Україні. Я поділився з ним нашим глибоким занепокоєння щодо військових зв'язків між Іраном та Росією. Ізраїль стоїть на боці українського народу".

10:44 Російські війська вранці вдарили по Запоріжжю ракетами С-300, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Поранено трьох людей, руйнувань зазнали житловий будинок, школу й об’єкти інфраструктури.

10:35 Збройні Сили України завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні та по понтонній переправі, збудованій уздовж бетонних конструкцій. Як пише видання "МІСТ", на ріці пролунало шість вибухів. Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила рашистів, котрі квапляться на лівобережну частину Херсонської області. У місцевих пабліках писали, що в напрямку мосту прямувало сім автомобілів "швидкої допомоги".

10:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

14 жовтня 2022 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до нового російсько-білоруського угруповання військ будуть залучені 70 тис. білоруських військових і до 15 тис. росіян. 15 жовтня 2022 року влада Білорусі опублікувала відео, на якому нібито показано прибуття російських військ до Білорусі. Проте на сьогоднішній день малоймовірно, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі. Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні формування заявленої чисельності: її війська сконцентровані в Україні. Білоруські військові, найімовірніше, зберігають мінімальні можливості для проведення складних операцій. Ймовірно, ця заява є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну перевести сили на охорону північного кордону.

09:56 На території Львівської області обмежили використання зовнішнього освітлення. Згідно з рішенням Ради оборони Львівщини, із 18:00 пʼятниці, 21 жовтня, на час дії комендантської години на території області забороняється використання всіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вулично-дорожньої мережі та об’єктів критичної інфраструктури. Також заборонено використовувати освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків, та спеціальних конструкцій після завершення робочого часу. Заборона стосується комунальних, державних і приватних закладів.

09:41 Росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. Попередньо, шестеро людей зазнали поранень, повідомили у Харківській ОВА.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 66 750 (+100) осіб, танків – 2573 (+6) од., бойових броньованих машин – 5258 (+3) од., артилерійських систем – 1648 (+2) од., РСЗВ – 372 (+0) од., засобів ППО – 189 (+0) од., літаків – 269 (+0) од., гелікоптерів – 243 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14) од., крилатих ракет – 329 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4006 (+1) од., спеціальної техніки – 147 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

75,3% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

30,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

66,8% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

53,5% артилерійських систем (з них 2,1% за минулий тиждень),

33,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

21,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

27,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

13,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія, ймовірно, продовжує готуватися до атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС.

• Російські війська, ймовірно, створюють умови для виведення військових та окупаційних елементів із західного берега річки Дніпро в очікуванні неминучого наступу України.

• 20 жовтня Білий дім підтвердив, що іранські військові перебувають в окупованому Росією Криму, щоб допомогти російським силам у здійсненні атак безпілотників на українських цивільних та цивільну інфраструктуру.

• Іран надає військову підтримку російським силам в Україні, незважаючи на нові міжнародні санкції, ймовірно, частково через те, що іранські лідери вважають, що їм потрібна допомога Москви, щоби змінити світовий порядок під проводом США.

• Російські джерела продовжували стверджувати, що російські війська консолідують обмежені відвойовані позиції на північному сході Харківської області 20 жовтня, незважаючи на українські повідомлення про те, що Україна звільнила всю Харківську область, крім 1,8%.

• Російські джерела повідомили, що українські війська просунулися на півночі Херсонської області в той час, як українські сили продовжували свою кампанію ізолювання противника.

• Російські сили продовжували вести наземні наступи в Донецькій області, але російські джерела спростували свої ж заяви про контроль над Бахмутом. Ймовірно, російські війська продовжують фальсифікувати заяви про просування в районі Бахмута, щоб подати себе такими, що досягають успіхів принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України.

• Російські регіональні уряди та міністерство оборони Росії продовжують звинувачувати одне одного у провалах військового управління.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Миколаїв; Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині. Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє; на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більш як 20 вильотів БпЛА різних типів. За наявною інформацією, на тимчасово захоплену територію Херсонської області, для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих. Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих “банківських установ”, підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу. За уточненою інформацією, до лікарні населеного пункту Мелітополь Запорізької області, прибуло одночасно понад 30 поранених після вогневого ураження, завданого Силами оборони України. Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки і 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":