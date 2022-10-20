Британська міністерка внутрішніх справ подала до демісії.

Суелла Браверман також натякнула, Ліз Трас, що і їй варто полишити посаду прем’єрки.

Членкиня британського парламенту від Консервативної партії Суелла Браверман (Suella Braverman) подала до демісії з посади міністерки внутрішніх справ. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Браверман пробула на своїй посаді лише шість тижнів.

У листі до прем'єрміністерки Ліз Трасс, який Браверман сама опублікувала на своїй сторінці у Twitter, вона зазначила, що йде у відставку не через політичні розбіжності, а тому, що порушила чинні правила, відправивши офіційний мейл зі своєї домашньої адреси. Наголосивши, що цей лист був відправлений колезі, якому вона повністю довіряє, Браверман зазначила, що «помилка залишається помилкою».

«Робота уряду залежить від здатності людей брати відповідальність за свої помилки. Вдавати, що ми не помилялися, продовжувати, ніби ніхто не бачить, що ми помилилися, сподіватися, що все чарівним чином владнається саме – це несерйозна політика. Я припустилася помилки – я беру на себе відповідальність, я йду у відставку» – написала пані Браверман, натякаючи таким чином Ліз Трасс, що й та, наробивши поважних помилок у податковій політиці, мала б послідувати її прикладу.

Нагадаємо, що прем'єрка Трасс зазнала нищівної критики за свої податкові ініціативи, популярність консерваторів останніми тижнями впала до рекордно низьких рівня за всю історію соціологічних досліджень у Великій Британії.

У заяві про демісію Суелла Браверман вже відкрито покритикувала прем'єрку. «У мене є побоювання щодо політичного курсу уряду», – зазначила вона

У короткому листі у відповідь Ліз Трасс подякувала Браверман за бездоганну роботу поліції під час поховання королеви Елізабет II і висловила надію на подальшу співпрацю. Новим міністром внутрішніх справ став Ґрант Шеппс (Grant Shapps), який у боротьбі за посаду голови Консервативної партії підтримував суперника Трасс – Ріші Сунака (Rishi Sunak).

Суелла Браверман стала другим міністром, який залишив кабінет за півтора місяці прем'єрства Ліз Трасс. Першим минулого тижня став міністр фінансів Квазі Квартенґ (Kwasi Kwarteng), який задумав разом із прем'єркою грандіозну податкову реформу, що й стала об’єктом загальної критики.