238-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:13 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Через вісім місяців після вторгнення щораз посилюється дисфункційність основних елементів російського військового керівництва. На тактичному рівні майже напевно спостерігається загострення дефіциту спроможних для організації та керівництва новомобілізованими резервістами російських молодших офіцерів.

Свідчення очевидців кажуть, що 15 жовтня 2022 року товариш по службі розстріляв 11 російських солдатів під Бєлгородом після того, як офіцер образливо висловився на адресу новобранців із числа національних меншин. Погане керівництво нижчого рівня, ймовірно, погіршує низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил.

Чотири з п'яти генералів, які безпосередньо керували елементами вторгнення в лютому 2022 року, на нині звільнені. Їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойові характеристики Росії. Відсутність безперервності командування, ймовірно, буде більш руйнівним, ніж у західній армії, оскільки згідно з російською доктриною розробка планів здебільшого залежить від командира особисто, а не як колективна робота ширшого штабу.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 66 280 (+430) осіб, танків – 2554 (+6) од., бойових броньованих машин – 5235 (+16) од., артилерійських систем – 1637 (+15) од., РСЗВ – 372 (+0) од., засобів ППО – 189 (+1) од., літаків – 269 (+1) од., гелікоптерів – 242 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10) од., крилатих ракет – 323 (+5) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 3999 (+14) од., спеціальної техніки – 146 (+2) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

74,7% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

30,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

66,7% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

53,1% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

33,4% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

21,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

27,3% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

13,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:34 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed -136”, 10 з яких збили підрозділи Сил оборони. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА “Shahed-136” з її території. На інших напрямках противник здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай Чернігівської області та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченкове Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє; на Куп’янському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка; на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське, Степове та Пречистівка. На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожого вогню найбільше постраждала інфраструктура Вищетарасівки Дніпропетровської області. Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету. Загарбники продовжують знищувати українську культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях, грабують музеї, спалюють українську літературу та підручники, що надруковані українською мовою. За наявною інформацією, в російській федерації існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію. Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 - артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

08:18 НАТО найближчим часом надасть Україні засоби для боротьби з безпілотниками. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. "Жодна держава не повинна підтримувати злочинну війну Росії проти України, і це послання від НАТО, послання від союзників, від ЄС та багатьох інших… НАТО протягом наступних днів або невдовзі доставить системи з боротьби проти дронів, сотні установок, які допоможуть їм протидіяти загрозі дронів, включаючи безпілотники іранського виробництва, які зараз приносять Україні велику шкоду та страждання. Ми доставимо ці засоби у найближчому майбутньому", – заявив Столтенберг, згідно з "Укрінформом". З його слів, найкраще, що НАТО може зробити в умовах варварських атак росії на цивільні об’єкти в Україні, – це наростити та збільшити поставки систем протиповітряної оборони для протидії різним загрозам, включаючи удари балістичних ракет, крилатих ракет, дронів тощо. І всі ці види зброї потребують систем протиповітряної оборони різного типу. "Україна – це велика країна, з багатьма містами. Тож перед нами величезне завдання - допомогти захистити всі частини України від різних повітряних загроз", – наголосив Столтенберг.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжували наносити удари з повітря, ракет і безпілотників по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

• Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на півночі Харківської області, мабуть, натякаючи на те, що російські війська можуть зберегти прагнення до територіальних завоювань у Харківській області, незважаючи на значні втрати під час останніх українських контрнаступів.

• Нинішні та колишні офіційні особи США підтвердили, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Росією Криму, щоб навчати російські війська, як користуватися закупленими іранськими безпілотниками, тим самим сприяючи ймовірним військовим злочинам Росії.

• Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені Росії.

• Російські джерела стверджували, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північному сході Харківської області, щоб повернути втрачені позиції.

• Російські джерела повідомили, що українські війська продовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту в Херсонській області.

• Українські війська продовжували обстрілювати російські наземні лінії комунікацій та склади боєприпасів у центрі Херсонської області.

• Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки.

• Російська влада намагається впоратися зі своїми логістичними обмеженням через Крим після атаки на Керченський міст.

• Російська окупаційна влада викрала персонал Запорізької атомної електростанції, ймовірно, щоб посилити фізичний контроль над роботою ЗАЕС.

• Міністерство оборони Росії підтвердило, що 17 жовтня в Московській області завершилася мобілізація; цивільні росіяни продовжують висловлювати своє невдоволення російською мобілізацією.

• Російські окупаційні чиновники намагаються стимулювати українських громадян, які перебувають під контролем Росії на півночі Херсонської області, тікати до Росії; оскільки українські війська просуваються, окупаційна влада найближчими днями може все частіше змушувати українських цивільних переселятися далі за лінію фронту або до Росії.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

У Південнобузькому операційному районі обстановка суттєвих змін не зазнала. Вона стабільно контролюється Силами оборони. Противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує вогневе ураження по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активно проводить аеророзвідку. Двічі були обстріляні з реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган» нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка і Трифонівка в Бериславському районі. Без втрат. Ворожою авіацією нанесено 3 удари в район Давидового Броду. Нашою авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника. Ворожі втрати складають 84 рашисти, 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу «Акація» та «Мста-С», танк, 3 одиниці авто-бронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах. В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць, з яких напоготові до активних дій 2 вдк та 2 ракетоносії з 16 ракетами «Калібр». Наші побажання і рекомендації стабільні: не наражайте себе на зайву небезпеку, ігноруючи сигнали повітряної тривоги, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Не наближайтесь до підозрілих предметів, убезпечте себе і оточуючих, зокрема, дітей. Небезпечну роботу довірте професіоналам.

00:54 Президент України Володимир Зеленський сприймає російське звернення по військову допомогу до Ірану як визнання свого банкрутства. "Сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Лише додатково доводить світу, що Росія – на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось", – сказав Президент у вечірньому зверненні. "На тактичному рівні завдяки іранським дронам у терористів іще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки. 237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози", – запевнив Зеленський.

00:02 Міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан устряв у бійку із правоохоронцями під час обшуку у своєму кабінеті. Як заявив Граждан, його нібито побило троє співробітників СБУ. "Я лежав в кайданках, побитий. І в цей час зайшов працівник прокуратури і почав вручення мені підозри у вчиненні кримінального правопорушення", – поскаржився Граждан у зверненні з лікарні. Медики нібито діагностували у нього струс мозку та розтягнення зв'язок на руці. У прес-службі СБУ аґенції УНІАН повідомили, що 18 жовтня співробітники СБУ та Нацполіції проводили слідчо-оперативні дії у кабінеті Граждана. Обшук відбувався в рамках одразу двох кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв ведення війни) Кримінального кодексу України. "В умовах, коли справжні герої України гинуть на фронті, захищаючи Батьківщину, будь-які спроби місцевих "князьків" наживатися на війні та людському горі отримають швидку оцінку правоохоронних органів", – наголосили в СБУ.