Голова відомства кібербезпеки ФРН звинувачується у зв’язках з Росією.

Керівництво МВС має намір відправити його якнайшвидше до демісії.  

 

 

Голові німецького Федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI) Арне Шьонбомові (Arne Schönbohm) закидають зв’язки з росіянами. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) має намір відправити його до демісії. Про це повідомило німецьке видання Bild із покликом на свої джерела в уряді ФРН.

 

«Вивчається можливість швидко змінити голову BSI. Раніше заплановану на четвер, 13 жовтня, спільну пресконференцію Фазер та Шьонбома буде скасовано», – повідомили в МВС Німеччини. На цій пресконференції планувалася презентація звіту про діяльність BSI за 2022 рік

 

За даними Bild, Фезер має намір «в найкоротші терміни» усунути Шьонбома з посади голови BSI, до завдань якого входить захист німецького кіберпростору від гакерських атак.  При цьому Шьонбома не можуть просто звільнити з посади через нюанси німецького законодавства, тому його, найімовірніше, переведуть до іншого відомства.

 

Активне невдоволення Шьонбомом в міністерстві, виникло після виходу в програмі Magazin Royale на телеканалі ZDF розслідування. У ньому, зокрема, розповідалося, що Шьонбом був засновником асоціації Cyber-Sicherheitsrat Deutschland і до 2016 року очолював її. Перейшовши на роботу в МВС і очоливши BSI він продовжував перебувати у контакті з асоціацією, яка, за даними журналістів, пов'язана з російськими спецслужбами.  

 

У органах, які займаються питаннями національної безпеки Німеччини ситуацію з Шьонбомом сприймають дуже поважно. Як повідомляє видання, служби безпеки тепер «перевернуть кожен камінь» у клубному середовищі Cyber-Sicherheitsrat Deutschland. Передовсім буде вивчено, які німецькі компанії придбали програмне забезпечення від російського провайдера Protelion (раніше Infotec). Саме його поширенням займалася асоціація.

 

З початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки. Так, у травні російські гакери вчинили низку DDoS-атак на урядові сайти в Німеччині. Атак зазнали, зокрема, портали Міністерства оборони, Бундестаґу, федеральної поліції та низки поліційних служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца. Відповідальність за атаку взяло на себе гакерське угруповання Killnet, яке висловлювалося на підтримку війни Росії проти України.

11.10.2022

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