У Франківську з п'ятниці розпочинають опалювальний сезон.

234-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

«Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, яку вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде»