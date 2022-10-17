У Франківську з п'ятниці розпочинають опалювальний сезон.

Із цієї п’ятниці, 21 жовтня, у Франківську хочуть розпочати опалювальний сезон. Про це в прямому ефірі у фейсбуці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
“Від сьогодні ми ввімкнули опалення в наших лікарнях. Орієнтовно опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться з п’ятниці. Саме в п’ятницю, бо бачимо, що цих 2-3 дні ще теплі, а саме у четвер-п’ятницю показують холодну погоду. Тому з п’ятниці ми стартуємо. Будемо запускати котельні”, – заявив Руслан Марцінків.
17.10.2022